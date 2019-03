LG OLED 2019 | arrivano in Italia i nuovi Tv con Intelligenza artificiale

Million Day - i numeri vincenti di oggi mercOLEDì 27 marzo 2019 : Su Leggo.it segui in diretta l'estrazione Million Day di oggi, mercoledì 27 marzo 2019. I numeri vincenti di oggi dalle 19. Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica che...

Analisi Auditel della serata di mercOLEDì 27 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre sostanzialmente sotto la soglia del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono tra il 5 ed il 7% di share. L'access time vede la curva di ...

Ascolti tv mercOLEDì 27 marzo 2019 : I dati di ascolto di un mercoledì particolare, tra i David di Donatello, Live - Non è la d'Urso, Chi l'ha visto?. Prime Time Su Rai 1 David di Donatello - Cerimonia di premiazione, in diretta, ha registrato 2.975.000 telespettatori, share 15%. Su Rai 2 The Good Doctor 2 ha registrato 2.737.000 telespettatori, share 11.4%. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione 1.801.000 telespettatori, share 7% e nel programma ...

Ascolti TV | MercOLEDì 27 marzo 2019. David di Donatello 15% - Non è la D’Urso 13.2% - The Good Doctor 11.4% : David di Donatello: Tim Burton e Carlo Conti Nella serata di ieri, Mercoledì 27 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.29 alle 0.10 – la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti, ha conquistato 2.975.000 spettatori pari al 15% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.04 – la terza puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.140.000 ...

Million Day - i numeri vincenti di oggi mercOLEDì 27 marzo 2019 : Su Leggo.it segui in diretta l'estrazione Million Day di oggi, mercoledì 27 marzo 2019. I numeri vincenti di oggi dalle 19. Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica che...

Estrazione MillionDAY del 27-03-2019 di mercOLEDì : Estrazione MillionDAY del 27-03-2019, ecco i cinque numeri vincenti del concorso numero 86 di mercoledì. La prossima Estrazione domani. Estrazione MillionDAY del 27-03-2019 – Combinazione Vincente 16 21 44 48 49 – La prossima Estrazione MillionDAY sarà effettuata: TUTTI I GIORNI alle ore 19:00 Dopo l’Estrazione MillionDAY del 27-03-2019 di questa sera, ecco i numeri più ritardatari e più frequenti del […] L'articolo Estrazione ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di mercOLEDì 27 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, mercoledì 27 marzo 2019: Rai, programmi tv di STASERA Su Rai 1 Carlo Conti presenta la cerimonia di premiazione della 64^ edizione dei Premi David di Donatello. Rai 2 dedica la serata al finale di stagione del telefilm The Good Doctor (episodio 17 – Un talento speciale) con Freddie Highmore. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli conduce Chi l’ha ...

Stasera in TV : i Film di Oggi MercOLEDì 27 Marzo 2019 : Film Stasera in TV: Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, Il diritto di uccidere, I Babysitter, The Next Three Days, Il club di Jane Austen, Giugno in gennaio, Scusa, mi piace tuo padre.

Programmi TV di stasera - mercOLEDì 27 marzo 2019. Su Tv8 arriva (già) «MasterChef All Stars» : I giudici di MasterChef All Stars Rai1, ore 21.25: 64° Premio David di Donatello Sarà Carlo Conti a condurre la cerimonia di premiazione della 64ª edizione dei Premi David di Donatello, che vedrà la partecipazione di grandi ospiti italiani e internazionali. La serata più importante del nostro cinema vedrà sul palco alcune grandi star italiane e internazionali. A Tim Burton andrà il David alla Carriera – David for Cinematic Excellence 2019: il ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercOLEDì 27 e giovedì 28 marzo 2019 : anticipazioni puntata 674 di Una VITA di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019: Sotto interrogatorio da parte di Mendez, Belarmino nega qualsiasi colpevolezza e così i Palacios temono il peggio per Antonito… Simon vuole fuggire con Elvira e di conseguenza parla con Adela, dopo aver scoperto che quest’ultima sa della sua relazione con la figlia di Arturo… Diego, sia pure contro il parere del medico, decide di lasciare ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercOLEDì 27 e giovedì 28 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1914 de Il SEGRETO di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019: Isaac va da Amancio e chiede ad Elsa il perché della sua irruzione in chiesa, ma Elsa preferisce non dare alcuna risposta…. Gonzalo vuole da Fernando quello che gli spetta per eredità… Julieta e Saul sospettano ancora che Raimundo stia nascondendo qualcosa e intendono scoprire di cosa possa trattarsi… Onesimo e Hipolito fanno arrabbiare Don ...

Allerta Meteo Campania : domani mercOLEDì 27 Marzo 2019 scuole chiuse a Benevento : A seguito dell’Allerta Meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, che prevede vento forte per tutta la giornata di domani e fino a giovedì mattina, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ordinato la chiusura per domani delle scuole di ogni ordine e grado, dell’Università e del Conservatorio. Resteranno chiusi anche il cimitero e la villa comunale. L'articolo Allerta Meteo Campania: domani mercoledì 27 ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercOLEDì 27 marzo 2019 : anticipazioni puntata 5218 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 27 marzo 2019: Adele Picardi (Sara Ricci), grazie a Giulia (Marina Tagliaferri), comincia lentamente a trovare la forza di andare avanti… A Franco (Peppe Zarbo) non viene tanto facile superare il suo difficile momento, nonostante l’uomo abbia le migliori intenzioni in tal senso… Per quanto Raffaele (Patrizio Rispo) sia un po’ scettico a riguardo, Diego (Francesco ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di mercOLEDì 27 marzo 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 26 marzo 2019, anticipazioni puntata n. 142: Andreina Mandelli (Alice Torriani) spinge Adelaide (Vanessa Gravina) ad avvisare i carabinieri della scomparsa di Riccardo (Enrico Oetiker), cosa che però va contro la volontà di Umberto (Roberto Farnesi)… Nora (Gaia Messerklinger) è decisa a riconquistare il marito Sandro (Luca Capuano) e così mette in mostra tutto il suo fascino… Il ritrovamento del cappotto ...