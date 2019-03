Lettura contatore gas e acqua 2019 | come si fa l’autolettura da casa

termometropolitico

(Di venerdì 29 marzo 2019)gas esi fa l’autodaleggere ildel gas oLa bolletta del gas e dell’possono svuotare velocemente le tasche degli utenti, soprattutto quando è periodo di conguaglio. Per questo motivo leggere ilgas ee fornire l’autoall’azienda fornitrice può essere d’aiuto perché il calcolo della bolletta periodica si baserà sui consumi reali ed effettivi e non su quelli stimati. Questi ultimi sono infatti basati sul controllo annuo o biennale fatto dal tecnico specializzato dell’azienda, nonché sulle condizioni climatiche dell’area in cui si vive. Naturalmente il consumo stimato è basato su una media e non terrà dunque conto del consumo reale. Se ad esempio siamo fuori per 1 mese e non avremo quindi consumato quel mese in termini di gas o, la stima non prenderà in considerazione questo ...

Th3P3ck : @gparagone Ah ecco, allora non solo a me, -spesa del materiale 12 euro - spese di gestione contatore e trasporto m… - AIM_Energy : Quanto #gas hai consumato? Con il servizio di #autolettura puoi comunicare la lettura riportata sul tuo contatore.… - AndreaParre87 : Purtroppo non sto seguendo in diretta, Rita Dalla Chiesa ha portato le foto della lettura del contatore a #ItaliaSì? -