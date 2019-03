L' eretica senatrice Drago disobbedisce a Di Maio e rompe il fronte grillino su Verona

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Sul Congresso della Famiglia i vertici si erano spesi in modo perentorio: i temi discussi anon fanno parte dell'agenda del Movimento 5 Stelle e non faranno parte di quella del Governo. Dal vicepremier Luigi Dial sottosegretario Vincenzo Spadafora, nei giorni precedenti alla kermesse le dichiarazioni pubbliche dei grillini hanno dato luogo a un crescendo di lettere, marcate prese di distanza e critiche. Non poteva quindi che fare scalpore l'apparizione sul palco del 13esimo Congresso mondiale della Famiglia di TizianaM5S, in chiara contrapposizione con il Movimento e in violazione di un esplicito divieto di adesione alla kermesse, lanciato da Dilo scorso 18 marzo: "Se qualcuno di voi pensa che la donna debba restarsene a casa a farsi dire quello che deve fare, allora il MoVimento 5 Stelle non è per voi. Io a un convegno come quello di...

