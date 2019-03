Lei 21 anni | lui 74 | la coppia farà sesso in diretta durante un reality show

Al Bano - confessione inedita sulla Power : 'Gli anni con Lei sono stati indimenticabili' : Al Bano Carrisi, attraverso una recente intervista rilasciata per il settimanale Oggi, è tornato a parlare della lunga storia d'amore vissuta con Romina Power. Sulle pagine della rivista di cronaca rosa, il cantante pugliese ha ripercorso i momenti salienti al fianco di quella che è stata sua moglie per 29 anni. Nel corso dell'intervista Al Bano ha confessato: 'Gli anni con lei sono stati indimenticabili e irripetibili'. Con queste parole ...

Paola Barale : Bellavia svela un aneddoto su di Lei e Gianni Sperti : Marco Bellavia a Vieni da me fa una rivelazione su Paola Barale e Gianni Sperti Oggi è andata in onda su Rai Uno una nuova puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. E in questa occasione la popolare conduttrice del rotocalco del primo pomeriggio di Rai Uno ha intervistato Marco Bellavia, il quale ha raccontato un interessante retroscena su Paola Barale e Gianni Sperti. Cosa ha dichiarato? In pratica l’uomo, parlando di uno scherzo ai suoi ...

Lei 21 anni e lui 79 : la coppia pronta ad avere un rapporto sessuale in un reality show “per dimostrare l’amore che li unisce” : Lei ha 21 anni, lui 79. Milijana Bogdanovic e Milojko Bozic stanno vivendo una storia d’amore che hanno deciso di rendere pubblica entrando a far parte del cast di un reality show. Secondo quanto riportato dal Mirror, tutto accade a Belgrado e il programma si chiama “Parovi”. I due sono determinati ad avere un figlio e per questo hanno dichiarato di voler continuare ad avere rapporti sessuali davanti alle telecamere. ...

15 anni dalla morte di Annalisa Durante : 'Lotta contro la camorra va vinta anche per Lei' : Istituzioni, politica, società civile devono essere coesi. La lotta contro la camorra dobbiamo vincerla per Annalisa, per Napoli, per tutti noi ', scrive la terza carica dello Stato su Twitter.

Chiara Ferragni posta una foto di Lei a 5 anni - ma i fan la criticano per un particolare : «Orribile» : Chiara Ferragni e la sua tenera foto a 5 anni. Su Leggo.it le ultime novità. L’influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la vede ritratta da bambina. Boccoli biondi e grandi occhi azzurri. La somiglianza con Leone è evidente, ma l’attenzione dei fan è catturata da un altro particolare. «Ma che frangetta avevi? È fatta in casa?». E ancora: «Neanche tu sei sfuggita alla frangetta». E i soliti ...

Bianca Guaccero e gli attacchi di panico : «Cominciati a 14 anni - ne sono uscita grazie a Nicola Ventola». Lei replica : «Prendere le parole e montarle a piacimento» : “A 14 anni ho cominciato a soffrire di attacchi di panico”, Bianca Guaccero, attrice, conduttrice della trasmissione di Rai 2 “Detto Fatto” e mamma della piccola Alice, nata dal suo relazione con l’ex marito, il regista Dario Acocella, racconta del problema che ha avuto sin da giovane e come è riuscita a superarlo. Bianca infatti ha scritto un libro, “Il tuo cuore è come il mare”, in cui racconta il suo passato: “E’ difficile da spiegare – ...

Folle di gelosia - uccide la figlia di 3 anni. 'Mio marito dava più attenzioni a Lei che a me' : Era gelosa di suo marito, così uccide la figlia di appena 3 settimane. Una mamma di 21 anni è stata arrestata a Rivne, città dell' Ucraina occidentale, dopo aver brutalmente ucciso sua figlia ...

Bambina di 4 anni sbranata dal pitbull del vicino. Lui : “E’ stata Lei ad aggredirlo” : Tillie Vasey, una Bambina di appena quattro anni, è rimasta gravemente ferita intorno agli occhi e sulla testa esposto dopo essere stata attaccata da un cane inferocito di razza pitbull. La bimba ha riportato gravi lesioni ed è stata sottoposta a tre interventi chirurgici, uno dei quali della durata di nove ore, mentre un quarto è stato pianificato per il prossimo 15 luglio nell'ospedale di Preston.--Dawn Holt, proprietario del cane, ha tentato ...

Si sveglia e si accorge che la fidanzata accanto a Lei nel letto è morta : Jenna aveva 18 anni : avevano trascorso insieme una notte di divertimenti e poi erano andate a dormire e quando il giorno dopo Melissa si è svegliata ha baciato la fidanzata accanto a lei nel letto e si è accorta che aveva le labbra gelide e blu. Jenna Davison era morta nella notte. Arriva dal Galles la tragica storia di questa giovane, una make up artist di appena diciotto anni. Secondo quanto emerso nel corso dell’inchiesta sulla morte della diciottenne, Jenna e ...

Nicoletta - 25 anni - massacrata e poi bruciata : confessano una 'amica' e il fidanzato di Lei - 'Mi insultava' : Una sequenza di orrore e crudeltà che niente al mondo potrebbe giustificare. I Carabinieri e la Procura di Marsala sono convinti che, dopo aver ucciso la giovane, i due abbiano cercato di disfarsi ...

Sfregiata con l’acido - l’aggressore alla Annibali - “Perdonami”. Lei : “Fai i conti con quel che hai fatto” : Lucia Annibali ricorda bene quell’ombra scura partorita dal buio, dietro la porta di casa sua, mentre rincasava. La attendeva per cambiare per sempre la sua vita su incarico del fidanzato Luca Varani. Per buttargli l’acido sul viso e costringerla a ricorrere a decine di interventi chirurgici cercando di ricostruire il volto e l’esistenza. Adesso Rubin Talaban, albanese di 37 anni, autore materiale dell’agguato del 16 aprile 2013 durante il quale ...