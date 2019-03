Legittima difesa è legge | esulta Salvini Oste Mario Cattaneo | ' Sono emozionato'

Legittima difesa - Minisci - Anm - : 'Con questa legge - tutti saranno meno garantiti' : Legittima difesa, Minisci, Anm,: 'tutti saranno meno garantiti' ROMA - 'La nuova legge sulla Legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino ad oggi; al contrario ...

La maggioranza perde pezzi sulla Legittima difesa : i sospetti di Salvini su Conte : Matteo Salvini, dopo il sì alla legge sulla legittima difesa, ha esultato: «È un giorno bellissimo per l'Italia». Ma non lo è stato per il governo e per la sua...

Legittima difesa - la Lega rilancia : niente porto d?armi - alzando i limiti di potenza per le pistole : La legge sulla Legittima difesa è un primo passo, ma ora bisogna avere gli strumenti di autodifesa adatti. Questa la premessa che ha portato una settantina di deputati della Lega a firmare una...

Legittima difesa : vittoria della lobby delle armi : Stragi e morti per armi da fuoco sono in aumento vertiginoso negli Stati Uniti e in Brasile, in Russia e in Turchia gli affari sporchi della politica sono sempre più intrecciati al mercato armiero. ...

La "Legittima difesa" delle donne : Chissà se reagire al revenge porn può essere considerata legittima difesa. Certamente è legittima difesa occupare i banchi del governo, dopo la bocciatura – per soli 14 voti – dell'emendamento Boldrini al decreto "Codice rosso" sulla violenza domestica e di genere. Certamente è legittima difesa resistere in ogni modo alla piega che stanno prendendo, oggi e qui, tutte le questioni che riguardano i diritti e ...

Legittima difesa - l'Anm solleva dubbi di incostituzionalità : La legge sulla Legittima difesa, appena approvata dal Senato, solleva già dubbi di incostituzionalità da parte dell'Anm. Secondo il presidente dell'associazione dei magistrati, Francesco Minisci, il ...

Legittima difesa - Berlusconi : 'E' un diritto sacrosanto' : Silvio Berlusconi definisce "sacrosanto" il diritto alla difesa. "Ciascuno dovrebbe sentirsi al sicuro dentro casa, libero di proteggere se stesso e i suoi cari. Ci eravamo impegnati a scrivere e ...

Legittima difesa - ok dal Senato : è legge - Salvini : elimineremo il rito abbreviato per alcuni reati : "Dopo anni di polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla Legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si Legittima il Far West, ma si sta con i ...

La Legittima difesa è legge : l’associazione nazionale magistrati solleva dubbi di incostituzionalità : La legge sulla legittima difesa è legge e la parte leghista del governo Conte esulta. Matteo Salvini parla di “giorno bellissimo per l’Italia”, ma c’è chi è tutt’altro che entusiasta e non stiamo parlando delle opposizioni. Dopo l’ok del Senato alla legittima difesa, infatti, L’Anm ha subito espresso dubbi di incostituzionalità. La riforma della legittima difesa è legge. Ecco cosa ...

«Rendere più facile possedere un’arma» : nuova mossa della Lega |Sì alla Legittima difesa : Proposta di legge sottoscritta da 70 deputati: si vuole raddoppiare la potenza delle pistole che possono essere acquistate se il porto d’armi

Legittima difesa - i "tecnici" dicono no : "Ora i rapinatori sanno che il loro mestiere è più difficile". Matteo Salvini, mentre esultava per aver portato a casa una legge che ha fortemente voluto, ha commentato così la riforma della Legittima difesa. Non la pensa propriamente come il ministro dell'Interno chi questo provvedimento dovrà applicarlo, trovandosi, in alcuni casi, di fronte a delle limitazioni del proprio lavoro. Un rischio, questo, in cui si ...