Legge 104 e Reddito di cittadinanza | requisiti | importo e a chi spetta

Bollo auto 2018 : esenzione senza Legge 104 a coniuge o parenti - quando : Bollo auto 2018: esenzione senza Legge 104 a coniuge o parenti, quando quando spetta l’ esenzione del Bollo auto anche ai parenti L’esenzione dal pagamento del Bollo auto spetta a determinate categorie di soggetti e alla presenza di particolari condizioni. Prima di tutto i titolari di Legge 104 sono esonerati dal pagamento dell’imposta, a patto che sia presente una particolare dicitura sul verbale di accertamento medico. I casi di esenzione ...

Legge 104 : bonus Inps 1000 euro - requisiti e chi può averlo : Legge 104: bonus Inps 1000 euro, requisiti e chi può averlo bonus Legge 104 da 1000 euro a chi lo da l’ Inps Inps Home Care Premium è un programma indirizzato a dipendenti e pensionati pubblici. Il bonus prevede un assegno – che può arrivare fino 1.000 euro a titolo di rimborso spese – per chi ha un familiare disabile o comunque non autosufficiente; può essere sia minorenne che maggiorenne. Inoltre, accedere al bonus dà diritto anche a ...

Rinnovo agevolazioni Legge 104 : pass disabili - quando viene concesso : Rinnovo agevolazioni Legge 104: pass disabili, quando viene concesso Richiesta pass 2019 per Legge 104 Non è la prima volta che parliamo dell’argomento. Chi ha diritto al pass disabili? Ma anche quali sono le condizioni per accedere al Rinnovo della agevolazione? Vediamo come chiedere il Rinnovo del pass disabili. A chi presentare la domanda. E qual è la documentazione necessaria da presentare. Rinnovo agevolazioni Legge 104, la ...

Legge 104 : acquisto Tv per disabili - detrazioni fiscali e a chi spettano : Legge 104: acquisto Tv per disabili, detrazioni fiscali e a chi spettano detrazioni fiscali acquisto TV Come abbiamo già scritto in altre occasioni in nostri articoli (come in questo caso), coloro a cui sono stati riconosciuti i termini della cosiddetta Legge 104 possono beneficiare del pagamento dell’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di alcuni prodotti. In particolare ciò vale per l’acquisto di determinati prodotti e a determinate ...

Legge 104 : permessi retribuiti per handicap serio. La panoramica : Legge 104: permessi retribuiti per handicap serio. La panoramica Legge 104 per handicap serio La Legge 104 dà diritto ad alcune agevolazioni, tra cui i permessi retribuiti. Questo beneficio è riservato solo ai lavoratori dipendenti che assistono minori o parenti affetti da handicap in situazione di gravità, rispondenti dunque al profilo dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92. I permessi retribuiti sono regolamentati dall’articolo 33 della ...

Pensione anticipata 2019 : Legge 104 per dipendenti pubblici e privati : Pensione anticipata 2019: Legge 104 per dipendenti pubblici e privati Legge 104 e Pensione anticipata per pubblici o privati Come è noto la Legge 104 riguarda solo ed esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che assistono un familiare con handicap. Chi effettua attività di caregiver per familiari con handicap in situazione di gravità ha diritto anche a delle agevolazioni piuttosto considerevoli, come ad esempio ...

Legge 104 : permessi e preavviso - quando possono essere negati : Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: come funziona il preavviso Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: quando vengono negati Come abbiamo già visto in precedenti articoli sulla Legge 104, tra le agevolazioni consentite ai beneficiari spiccano i permessi retribuiti. Nell’ordine di 3 giorni al mese. permessi che sono disciplinati dal testo della Legge 104 e ...

Legge 104 : permessi e agevolazioni - come avvengono i controlli : Legge 104: permessi e agevolazioni, come avvengono i controlli controlli agevolazioni Legge 104, come funzionano Legge 104: permessi e agevolazioni, come avvengono i controlli agevolazioni e permessi Legge 104: quando si ha diritto Chi abusa dei diritti garantiti dalla Legge 104 e approfitta quindi dei permessi retribuiti per farsi una gita o andare al mare può essere perseguito per reato penale. La sua condotta risulta infatti scorretta sia ...

Legge 104 ed esenzione bollo auto 2019 : durata e quando vale sempre : Legge 104 ed esenzione bollo auto 2019: durata e quando vale sempre esenzione bollo auto marzo 2019 In merito alla Legge 104, i soggetti che rispondono al profilo descritto dall’articolo 3 comma 3 della medesima hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Per avere diritto all’esenzione, tuttavia, bisogna presentare apposita documentazione entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento dell’imposta. La richiesta va presentata ...

Disabili e Legge 104 : assistente di servizio - cosa fa. La proposta del Pd : Disabili e Legge 104: assistente di servizio, cosa fa. La proposta del Pd proposta PD a marzo per Legge 104 Sostegno non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti Disabili con Legge 104. È questo il contenuto di una proposta di Legge che il Partito Democratico, rappresentato da Debora Serracchiani (qui una sua intervista a TP di qualche anno fa), Lisa Noja, Marco Lacarra, Romina Mura e Paolo Siani, ha intenzione di presentare. La ...

Legge 104 senza indennità di accompagnamento - come si ottiene : Legge 104 senza indennità di accompagnamento, come si ottiene come avere la Legge 104 senza accompagnamento Ottenere i benefici previsti dalla Legge 104 è possibile anche senza indennità di accompagnamento. Spesso si tende a confondere le due cose, per il semplice fatto che vengono riconosciute assieme, ma in realtà le due cose non sono collegate tra loro. Nel senso che si può ottenere la Legge 104 senza indennità di accompagnamento. Legge ...

Bollo auto 2018 : esenzione con invalidità civile Inps senza Legge 104 : Bollo auto 2018: esenzione con invalidità civile Inps senza Legge 104 esenzione Bollo auto con invalidità civile Inps: ecco quando Il pagamento del Bollo auto non è obbligatorio per tutti. Alcune categorie di soggetti, infatti, ne sono esenti. In particolare possono usufruire di questa agevolazione le seguenti categorie di disabili. Non vedenti; Sordi; Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di ...

Permessi Legge 104 : pedinamento lavoratore è legittimo - i segnali a rischio : Permessi Legge 104: pedinamento lavoratore è legittimo, i segnali a rischio L’abuso dei Permessi Legge 104 può portare a conseguenze penali e professionali. Nel primo caso perché si commette un illecito penale nei confronti dell’Ente che eroga l’indennità legata ai Permessi retribuiti 104. Nel secondo caso, perché il licenziamento per giusta causa perpetrato dal datore di lavoro risulta legittimo. Abuso Permessi Legge 104: la ...

Abusi sulla Legge 104 - chi può controllare : Chi può controllare che non si Abusi della Legge 104? Il reato è perseguibile su più fronti e a controllare sono Stato e datore di lavoro