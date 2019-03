Le nuove foto de Il Trono di Spade 8 con i protagonisti a Grande Inverno | la calma prima

Le straordinarie nuove tech demo di Unreal Engine mostrano il ray-tracing avanzato e il fotorealismo : Come riporta The Verge, nel corso della GDC 2019, Epic Games ha rivelato un paio di splendide demo che mostravano un futuro inquietante e uno strano regno fantasy. Per gli sviluppatori, i due filmati dimostrano varie nuove possibilità per il motore, ma sono anche dei video semplicemente molto belli da vedere.Il primo, chiamato Rebirth, è stato progettato dallo studio Quixel come esempio di fotorealismo. Viene rappresentato un indeterminato ...

Le straordinarie nuove demo di Unreal Engine mostrano il ray-tracing avanzato e il fotorealismo : Come riporta The Verge, nel corso della GDC 2019, Epic Games ha rivelato un paio di splendide demo che mostravano un futuro inquietante e uno strano regno fantasy. Per gli sviluppatori, i due filmati dimostrano varie nuove possibilità per il motore, ma sono anche dei video semplicemente molto belli da vedere.Il primo, chiamato Rebirth, è stato progettato dallo studio Quixel come esempio di fotorealismo. Viene rappresentato un indeterminato ...

Novità su Twitter - lanciate nuove funzionalità della fotocamera : Twitter ripensa al modo in cui le immagini e i video vengono twittati e condivisi in tempo reale e lancia un primo aggiornamento per foto e video. L'idea è questa: è facile twittare un pensiero in 280 caratteri, più facile ancora scattare una foto o registrare un video di ciò che si sta vedendo. Le modifiche sulla App riguardano l'accesso rapido alla fotocamera. Basta scorrere verso sinistra e appare la modalità videocamera. Un modo molto ...

Mahmood - nuove foto con il fidanzato (?) Lorenzo : La vita sentimentale di Mahmood, il cantante italiano di origini egiziane che ha trionfato all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Soldi, è finita sotto la lente d'ingrandimento del gossip soprattutto a causa di una presunta omosessualità che l'artista non ha voluto ufficializzare, come dimostrano le seguenti dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair: "Dichiarare 'Sono gay' non porta da nessuna parte se non al far parlare ...

I Funko Pop di Bulbasaur - Charmander e le nuove statuine di Pikachu : le foto : L'azienda Funko ha finalmente mandato avanti la collezione di statuine dedicate al mondo Pokémon ! Dopo la prima uscita del topo elettrico simbolo del franchise, Pikachu in formato Funko Pop , sono ...

Huawei P30 Pro : nuove foto a sostegno del claim #RewriteTheRules. : I nuovi smartphone P30 e P30 Pro di Huawei - che saranno presentati a Parigi il 26 marzo - continuano a fare parlare il mondo della telefonia mobile. Molto interessanti i leaks giunti fino ad oggi , la maggior parte di queli sembra concentrarsi sulla versione P30 Pro, quella con la sezione imaging più rivoluzionaria. ...

Huawei P30 Pro si mostra in nuove foto dal vivo e avrà un caricabatterie da 40W : Pare che Huawei P30 Pro potrà contare su un caricabatterie da 40 W (lo stesso di Huawei Mate 20 Pro, chiamato Huawei SuperCharge) L'articolo Huawei P30 Pro si mostra in nuove foto dal vivo e avrà un caricabatterie da 40W proviene da TuttoAndroid.

nuove scritte razziste contro senegalese adottato|La famiglia e la tragedia di Lucia|Foto : Il disegno di una svastica e la frase «Ammazza al negar». Bakary, 21 anni, arrivato in Italia quattro anni fa con lo status di profugo, è stato adottato da Paolo Pozzi e Angela Bedoni, che avevano perso la figlia in un incidente

Tirana - opposizione assalta sede governo e chiede nuove elezioni|Scontri : foto|Live : Violenti scontri durante la protesta contro il governo del premier socialista. La Guardia Repubblicana ha lanciato lacrimogeni contro i manifestanti. Feriti due poliziotti

L’opposizione assalta la sede del governo a Tirana per chiedere nuove elezioni|Foto : Violenti scontri durante la protesta contro il governo del premier socialista. La Guardia Repubblicana ha lanciato lacrimogeni contro i manifestanti. Feriti due poliziotti

L’opposizione assalta la sede del governo a Tirana per chiedere nuove elezioni|Foto : Violenti scontri durante la protesta contro il governo del premier socialista. La Guardia Repubblicana ha lanciato lacrimogeni contro i manifestanti

Smartphone - dagli schermi pieghevoli alle nuove fotocamere : al via una settimana di eventi : Sta per iniziare una settimana di eventi, in cui tutte le aziende più importanti – tranne Apple – presenteranno le novità del settore Smartphone. Samsung aprirà le danze il 20 febbraio in California, seguirà Oppo il 23 e il 24 Xiaomi, Huawei, Nokia e LG, tutte presenti a Barcellona per l’anteprima del Mobile World Congress. Grande attesa per la presentazione di schermi pieghevoli, del supporto alle nuove reti 5G e delle nuove ...

La patch day one di Metro Exodus introduce nuovi filtri per la modalità fotografica e nuove opzioni grafiche per la versione PC : Dopo anni di attesa è finalmente disponibile Metro Exodus, terzo capitolo della avventure del nostro Artyom in una Russia post-atomica. Come per molti altri titoli AAA, anche Metro è da oggi disponibile una patch che (in questo caso) introduce alcune novità che faranno la felicità dei giocatori.Come riporta Gamingbolt, i giocatori PC potranno ora accedere ad ulteriori opzioni per personalizzare l'HUD e per il Motion Blur, sarà inoltre introdotto ...

Miley Cyrus ci ha regalato un sacco di nuove foto del matrimonio con Liam Hemsworth per San Valentino : Più romantica di così non si può The post Miley Cyrus ci ha regalato un sacco di nuove foto del matrimonio con Liam Hemsworth per San Valentino appeared first on News Mtv Italia.