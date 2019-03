Le dinamiche del commercio estero bellunese nel 2018 Export +0 | 1% stazionario | con 3 | 9

NBA – Kevin Durant ai Knicks? L’indizio arriva dal mondo degli affari : stesse dinamiche dell’affare LeBron-Lakers : Kevin Durant avrebbe deciso di spostare la sua azienda ‘Thirty Five Ventures’ a New York: gli esperti non hanno dubbi, è la stessa mossa che ha anticipato il passaggio di LeBron James ai Lakers La situazione contrattuale di Kevin Durant è una delle più calde e interessanti in vista del prossimo mercato estivo. Il cestista degli Warriors non sembra interessato a rinnovare e per acquisire le sue prestazioni sportive ci sarebbero ...

F1 - Kubica pronto ad un nuovo debutto : “mi considero l’ultimo della griglia - ma so come affrontare certe dinamiche” : Il pilota polacco ha parlato di questo suo nuovo inizio, sottolineando la sua grande voglia di rimettersi in gioco La stagione della Williams è cominciata ufficialmente ieri, con la presentazione della nuova FW42. Look rinnovato per la fine della partnership con lo sponsor Martini e line-up completamente ribaltata, con due piloti di età diversa ma quasi con le stesse sensazioni. Se per Russell sarà davvero il debutto in Formula 1, per ...