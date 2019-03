Lavori per 98 mila euro al Galilei di Modica

Decretone : luce verde al Senato - misure per gli statali e i Lavori gravosi : "Le misure contenute nel contratto di governo stipulato da Lega e Movimento 5 Stelle regalano speranza e dignità agli italiani", sono le parole del Premier Giuseppe Conte dopo la fine della terza lettura in Senato e l'approvazione definitiva del cosiddetto Decretone che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Senato approva il decreto Con 150 voti favorevoli, 107 contrari e 7 astenuti, infatti, il maxi decreto unico su Quota 100 e ...

Lavori in corso per i Huawei Mate 30 : prime indiscrezioni sul mese di uscita : I Huawei Mate 30 sono già in fase di progettazione. Benché in questi giorni non si faccia che parlare dei Huawei Mate 20 lanciati martedì 26 marzo, per l'altra gamma top premium del produttore cinese fervono già i Lavori. A confermarlo è un responsabile dell'azienda in una conferenza appena avvenuta in Malesia: il brand non vuole cullarsi sugli allori degli ultimi importanti successi commerciali ed è pronto dunque a fare il suo meglio anche per ...

Martina Franca : finanziamento da oltre due milioni e mezzo di euro per l'ateneo Bruni Lavori di messa in sicurezza : ... metteremo in campo opere importanti per la sicurezza e la salvaguardia delle strutture scolastiche in una visione sempre attenta verso le esigenze del mondo della scuola"

Insegnanti di lingue - esperti di software - saldatori ed elettrotecnici. Quali sono i Lavori più richiesti : Non ci sono candidati o non hanno i requisiti adatti. Così un quarto dei contratti di lavoro offerti dalle aziende restano scoperti. Il rapporto Excelsior di Unioncamere e Anpal segnala una distanza crescente tra le aziende e lavoratori: le figure difficili da reperire sono il 26% dei 4,5 milioni cercate dalle aziende nel 2018, cinque punti percentuali in più rispetto al 2017. "C'è un forte disallineamento tra domanda e ...

Aeroporti Puglia - Presidente Onesti : "Lavoriamo per sviluppare rotte internazionali e marchio Puglia" : E' stato presentato all'Aeroporto Karol Wojtyla di Bari il Piano strategico 2019-2028 di Aeroporti di Puglia , la società che gestisce i quattro scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, Taranto,. ...

Ragazzi studiano percezione visiva sui capoLavori custoditi in Carige : A volte, queste capacità sono state messe a servizio della scienza del costruire, per camuffare in maniera esteticamente gradevole difficoltà legate a morfologie complesse del territorio, o per ...

Congresso famiglie - Di Maio : “Aborto? Dibattito che non può esistere nel 2019. Lavoriamo per sostegno a famiglie” : “Il Dibattito sulla legge dell’aborto non esiste e non può esistere nel 2019. Invece di discutere di quella legge, mettiamoci al lavoro per dare aiuti alle famiglie che fanno figli così che un bambino italiano possa avere gli stessi aiuti di un bambino francese o tedesco in Europa. Ovvero i genitori di quei bambini possano essere aiutati con asili nido, baby sitter, sanità e pubblica amministrazione”. Lo afferma il vicepremier Luigi di ...

Ex ILVA - revisione AIA. M5S Puglia : "Abbiamo già chiesto il Piano a Emiliano nel 2018 - parli meno e Lavori per la salute dei tarantini" : La situazione di Taranto, distrutta in questi decenni dalla vecchia politica e dal partito di Emiliano, non si risolve con i suoi selfie ma con un lavoro serio da attuare passo dopo passo come noi ...

Pallotta : "Lavori per lo stadio entro il 2019" : Le inchieste giudiziarie degli ultimi mesi e i possibili nuovi ritardi per ottenere il via libera a costruire non sembrano aver scalfito la volontà di James Pallotta. Il presidente della Roma non ...

Roma. Contributi per costruzione e Lavori chiese e altri edifici religiosi : Il Gabinetto del sindaco Virginia Raggi ha pubblicato l’avviso per l’erogazione di Contributi ai lavori di costruzione o manutenzione di

Matteo Salvini e l'immigrato salito sull'autobus con un coltello a Milano : "Lavoriamo per mandarlo a casa sua" : "Tolleranza zero per i delinquenti". Matteo Salvini promette "espulsione rapida nel suo Paese d'origine" per il clandestino nordafricano che ha seminato il panico su un autobus a Milano, in via Padova. salito a bordo con un coltellaccio, ha iniziato a spintonare gli altri passeggeri comprensibilment

Zingonia : iniziati i Lavori per l'abbattimento delle torri : Sono cominciati stamattina a Zingonia, nella Bergamasca, i lavori del cantiere per l'abbattimento delle torri, diventate un simbolo di degrado e una piazza di spaccio, occupate spesso abusivamente. L'...

Spiagge - assessore di Jesolo : “Plauso per l’avvio Lavori di ripascimento del litorale” : “Come amministrazione, accogliamo con piacere la notizia delle importanti misure che la Regione Veneto si appresta a mettere in atto a tutela e salvaguardia del litorale est di Jesolo, da anni interessato da un pronunciato fenomeno di erosione della spiaggia che ha ripercussioni sulle molte attività economiche presenti in questa zona“. Così l’assessore all’Ambiente e al Demanio del Comune di Jesolo, Esterina Idra commenta i lavori di ...

Conte : "La mia esperienza di governo termina con questo. Lavoriamo per bene italiani" : "Non bisogna pensare come nella vecchia politica ad una chance di governo, iniziare a lavorare per un domani, sarebbe una prospettiva completamente sbagliata", ha sottolineato Conte. "La mia ...