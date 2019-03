L' avanzata di Huawei non si ferma Nonostante la guerra dichiarata dagli Usa | macina

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) L'dinon si. Oltre le pressioni statunitensi,le accuse di Washington sul fatto che le sue apparecchiature possono essere usate007 di Pechino per spiare miliardi di persone, malgrado la richiesta Usa agli alleati di bandiredalla costruzione del network di telecomunicazioni di prossima generazione, il 5G, il colosso cinesericavi e utili.Le vendite totali sono ammontate a 721,2 miliardi di yuan (95,3 miliardi di euro, con un incremento del 19,5% su anno). L'utile diè salito del 25% l'anno scorso. Il risultato netto è stato pari a 59,3 miliardi di yuan (7,8 miliardi di euro)"Andando avanti, faremo di tutto per scrollarci di dosso le distrazioni esterne, migliorare la gestione e fare progressi verso i nostri obiettivi strategici", ha dichiarato il presidente Guo Ping in occasione della presentazione dei ...

