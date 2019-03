huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il principeaffermò che "tutte le stelle erano allineate" quando incontrò per la prima voltaMarkle, ma cosa sarà scritto negli astri per il loro primo figlio? A rispondere alla domanda arriva Penny Thornton, l'della compiantache ha rivelato a People le previsioni astrali per il nuovo"La natura del bambino sarà originale e anticonvenzionale. Penso che questo sia lo stesso modo in cuivogliono apparire come coppia reale, ritagliandosi un ruolo tutto loro". Il bambino dei Duchi di Sussex dovrebbe nascere sotto il segno del Toro, ma la Thornton: "I Toro di solito sono persone solide e risolute, amanti delle cose concrete e durature, ma per ilsarà diverso".Data la probabile congiunzione Sole-Urano (che durerà fino al 30 aprile) al momento del parto, infatti, il ...

HuffPostItalia : L'astrologa di Lady Diana prevede il futuro del royal baby di Meghan e Harry -