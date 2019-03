La Volkswagen Golf compie 45 anni

Volkswagen : la Golf compie 45 anni - 35 mln unità vendute nel mondo : Milano, 29 mar., askanews, - La Golf, l'auto europea di maggior successo, compie 45 anni. Il 29 marzo 1974, la Volkswagen a Wolfsburg avviò ufficialmente la produzione di quella che sarebbe diventata ...

È festa in casa Volkswagen – 1974-2019 : Golf compie 45 anni [GALLERY] : Nel 2019 compie 45 anni l’auto tedesca dei record. Golf è la Volkswagen più venduta di sempre dal 1974, ne è stata ordinata una nuova ogni 41 secondi Volkswagen Golf, l’auto europea di maggior successo, compie 45 anni. Il 29 marzo 1974, la Volkswagen a Wolfsburg avviò ufficialmente la produzione di quella che sarebbe diventata la sua bestseller. Allora, nessuno alla Volkswagen aveva idea che l’erede del leggendario Maggiolino avrebbe ...

Volkswagen Golf - La 1.5 TGI a metano debutta in Italia : La Volkswagen introduce in Italia la variante aggiornata della Golf TGI a metano, che viene proposta a partire da 25.800 euro. La gamma include gli allestimenti Trendline, Business, Highline ed Executive con carrozzeria cinque porte e Variant. 422 km di autonomia omologata a metano. La vettura, come già accaduto per altri modelli del gruppo, è ora dotata del propulsore 1.5 sviluppato appositamente per l'applicazione bifuel a metano. ...

Torna finalmente a listino Volkswagen Golf TGI - la tedesca a metano diventa più potente [GALLERY] : Volkswagen Golf TGI,Torna finalmente a listino, la tedesca a metano diventa più potente e più economica La Volkswagen Golf TGI diventa ancora più dinamica ed efficiente grazie a un nuovo motore 1.5 TGI da 130 CV e 200 Nm disponibile sia con cambio manuale, sia con l’automatico doppia frizione DSG. L’aggiunta di un terzo serbatoio per il gas metano ne estende l’autonomia fino a 422 km (WLTP), mentre i costi di gestione sono ancora più ...

Volkswagen Golf 8 2019 : debutto rimandato - ecco perché : Volkswagen Golf 8 2019: debutto rimandato ecco perché debutto rimandato per l’ottava serie della Volkswagen Golf 8, una delle auto di punta dell’azienda tedesca sarà assente al Salone di Francoforte previsto per settembre 2019. La casa produttrice non nasconde alcuni problemi, tuttavia non legati secondo indiscrezioni a motivi tecnici bensì a strategie di marketing. Sarebbe infatti previsto un evento dedicato per la nuova Golf. ...

Volkswagen Golf - Nuove immagini dell'ottava generazione : Il 2019 è l'anno della ottava serie della Golf, che per quanto in ombra rispetto all'arrivo della versione di serie della I.D. resta pur sempre un pilastro del marchio Volkswagen. Le foto spia che vi proponiamo mostrano due esemplari durante i test che sembrano già definitivi, ma nascondono in realtà molti dettagli. Evolve, ma cambia sguardo. Il primo impatto con la vettura allo scoperto fa pensare a una evoluzione della Golf, confermata ...

Auto : Parte da Roma il 1° Giro d’Italia in elettrico a bordo di una Volkswagen e-Golf : Saranno due Volkswagen e-Golf le Auto che inaugureranno il primo Giro d’Italia in elettrico. Si tratta di un viaggio a tappe lungo le direttrici Roma-Milano e Torino-Venezia in cui sarà necessario percorrere complessivamente 1250 km. Il primo itinerario (25-26 febbraio) prevede una Partenza da Roma con tappe a Firenze, Modena e Fidenza per poi giungere a Milano, il secondo, invece (27-28 febbraio), partirà da Torino e arriverà a Venezia ...

Volkswagen Golf : ecco la promozione che non si può rifiutare [FOTO] : La nuova promozione dedicata alla Volkswagen Golf offre un vantaggio per il cliente davvero notevole Tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2020 arriverà finalmente l’atteso debutto dell’ottava generazione della Volskwagen Golf, uno dei modelli più diffusi ed apprezzati sul mercato europeo. In attesa di poter ammirare e successivamente acquistare la futura generazione della media tedesca, la Casa di Wolfsburg ha lanciato una nuova ed ...

Nuova Volkswagen Golf 8 - continuano i test su strada della futura generazione [FOTO] : L’ottava generazione dell’iconica Golf è stata immortalata praticamente senza veli durante alcuni test su strada La Nuova Volkswagen Golf 8 è quasi pronta a sbarcare sui mercati internazionali, il suo debutto è infatti previsto per la fine di quest’anno o al massimo per l’inizio del 2020. Nel frattempo, l’ottava generazione della Golf è stata immortalata durante alcuni test su strada praticamente senza camuffature. La linea della vettura s ...

Volkswagen Golf R : e se in futuro fosse ibrida? [FOTO] : Il futuro della variante ad alte prestazioni della Golf potrebbe essere ibrido come immaginato per questo esercizio di stile battezzato eGolf-R La Volskwagen Golf R è la versione ad alte prestazioni dell’iconica media tedesca, equipaggiata con un potente 2.0 litri turbo benzina in grado di sprigionare sulla trazione integrale oltre 300 CV. Con il debutto dell’ottava generazione del modello tedesco che dovrebbe esser presentata nel prossimo ...

Volkswagen - Il prototipo della Golf Sportsvan elettrica : La Volkswagen ha portato in Scandinavia un prototipo derivato dalla Golf Sportsvan. La vettura tuttavia mostra una serie di modifiche tali da far pensare a un muletto di sviluppo fine a se stesso piuttosto che a una evoluzione della variante multispazio della media tedesca.Alta per far posto alle batterie. La natura di questo prototipo non è del tutto chiara, dal momento che la Sportsvan è ormai vicina alla conclusione del suo ciclo commerciale. ...