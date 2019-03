La trappola di Gaza

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il prossimo 9 aprile 5 milioni di israeliani saranno chiamati ad eleggere i membri della 21esima legislatura della knesset. Ebrei, musulmani e cristiani, arabi israeliani, drusi, bahai e nuovi emigrati, tutti, sceglieranno chi tra i candidati in corsa possa meglio rappresentare i loro interessi. In quella che sembra essere una delle più avvincenti competizioni elettorali degli ultimi anni, forse l'unica nella regione, tra i tanti temi in discussione, quello della sicurezza giocherà certamente un ruolo cruciale.Il recente lancio da parte di Hamas di razzi sulla popolazione civile israeliana in cui sono rimasti feriti i componenti di una famiglia israeliana, ha nuovamente alzato il livello di tensione sul fronte Sud di Israele. Fronte che nell'ultimo anno ha visto continui episodi di aggressione da parte di Hamas, terreno di scontro di una strategia del terrore più ...

