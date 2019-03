La sposa infuriata | “200 sterline come regalo di nozze non sono abbastanza” E chiede

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il peggior incubo del giorno del matrimonio sembra essersi avverato. Il costo delportato per gli sposi è troppo basso, pregasi aggiungere la differenza. Il fatto è avvenuto durante una cerimonia in Inghilterra e,riporta il Mirror, è stato raccontato su un gruppo “wedding shaming”, sezione che spopola parecchio sui social. In pratica un invitato si è presentato con 200in contanti e una candela da 75. Ma lasarebbe subito andata su tutte le furiendo immediatamente all’invitato di aggiungere altre 300perché la partecipazione a quel matrimonio era quantificata in 500“Avere me e mio marito vale molto di più delche ci hai portato”, avrebbe detto la. Il ragazzo che si è confessato online (della sua confessione, reale o inventata, se ne trova comunque traccia) ha spiegato che la candela era di un ...

