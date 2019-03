“La Silla” compie 50 anni | il primo osservatorio dell’ESO celebra mezzo secolo di ricerca

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Fino dalla sua inaugurazione nel 1969, l’di La Silla dell’ESO è stato in prima linea nell’astronomia. La sua dote di strumenti all’avanguardia ha permesso agli astronomi di fare scoperte rivoluzionarie e ha spianato la strada alle future generazioni di telescopi. Ancora oggi, dopo 50di osservazioni, i telescopi dell’ESO a La Silla continuano a spostare in avanti i confini dell’astronomia, scoprendo mondi alieni e rivelando il cosmo con dettagli mozzafiato.La costruzione di La Silla sulla vetta della montagna cilena Cinchado-Nord, alla periferia del deserto di Atacama, iniziò nel 1965, tredopo la fondazione dell’ESO 1. Il sito fu stato scelto per la sua accessibilità, il clima secco e le condizioni ideali per l’osservazione, perfetto per costruire unall’avanguardia.Le osservazioni sono ...

