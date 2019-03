La proposta di Maria De Filippi | ‘Chiudere la prima serata alle 23 45’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 29 marzo 2019) Da tempo in tv c’è la consuetudine di far iniziare lasempre più tardi. Altro che 21, le fiction, gli show, i film, non partono quasi maidelle 21.30. Una prassi causata dalla guerra degli ascolti, per prendere più fasce possibili. E partendo dopo, lasfocia inesorabilmente nella seconda, anche in questo caso una scelta voluta per occupare più segmenti Auditel con un programma forte. In questo meccanismo perverso che porta a ‘fare notte’ intervieneDeche in una intervista a Repubblica rivela:“Chiederei a Mediaset di accorciare i programmi. Ho fatto una: perché non li chiudiamo tutti a mezzanotte meno un quarto? Questo consentirebbe la messa in onda di più trasmissioni. Manca un programma sui libri in seconda, Pickwick di Baricco su Rai3 era bellissimo. C’è un pubblico: quando Roberto Saviano ...

