La nuova fiction ' Mentre ero via' e il tema dell' amnesia nei romanzi e nel cinema

Ascolti tv - debutto d'oro per 'Mentre ero via' : la nuova fiction di Rai 1 vola : Oltre 5 milioni di telespettatori e il 23,9% di share per la prima puntata, più del doppio rispetto al film in onda su...

IL MOLO ROSSO - cast anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai 2 : Su Rai 2 è in arrivo un nuovo avvincente thriller: L’embarcadero, che in Italia diventa Il MOLO ROSSO. La nuova serie è nata dai creatori del successo planetario La casa di carta, Alex Pina e Esther Martínez Lobato, e vede ancora protagonista l’attore Alvaro Morte, stavolta accanto a Veronica Sanchez. Dopo essere stato l’amato dottor Lucas Moliner nella soap di successo Il Segreto e il freddo e calcolatore “professore” ne ...

Mentre ero via : la nuova fiction con Vittoria Puccini dal 28 marzo su Rai 1 : La Rai è ormai pronta all'esordio del terzo capitolo (dopo il grande successo di Un’altra vita e Sorelle) dell'antologia che narra la rinascita delle donne. La nuova fiction, intitolata Mentre ero via, diretta da Michele Soavi e scritta da Monica Rametta e Ivan Cotroneo, è composta da sei puntate, che andranno in onda su Rai 1 dal 28 marzo. La fiction prodotta da Endemol Shine Italy e Rai fiction, ha come protagonista la nota attrice toscana ...

L’amore strappato - Sabrina Ferilli nella nuova fiction di Canale 5 : anticipazioni : Si intitola L’amore strappato ed è la nuova serie tv, tratta da una storia vera, in arrivo prossimamente su Canale 5 in tre serate. La fiction, prodotta da Jeky Productions, e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena sette anni viene strappata alla sua famiglia. La mamma, interpretata da Sabrina Ferilli, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per dimostrare ...

Il processo - fiction Mediaset : Puccini-Scianna - nuova coppia della serie televisiva : La Mediaset mette lo spettatore di fronte a dei cambiamenti per quanto riguarda l'arrivo di nuove fiction nella prossima stagione televisiva. Un esempio si ritrova nella fiction 'Il processo' le cui riprese hanno avuto inizio il 15 febbraio e vede come protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La serie è legata al genere del thriller la cui vicenda ruota attorno a un omicidio basando la storia intorno alla figura di Angelica. ...

Sei bellissima - la nuova fiction potrebbe andare in onda su Rai Uno nel 2020 : In queste settimane si comincia a parlare della prossima stagione televisiva della Rai che vede l'arrivo di nuove fiction capaci di sorprendere i milioni di telespettatori italiani. Cristiana Capotondi è finita al centro delle attenzioni in quanto in quest'annata non ha avuto un ruolo di rilievo nella serie televisiva. Il pubblico può stare tranquillo perché l'attrice è impegnata nelle riprese di una fiction. Il titolo è 'Sei bellissima', una ...

Vittoria Puccini e Francesco Scanna nella nuova fiction “Il Processo” : “Il Processo”: al via le riprese della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scanna Prossimamente su Canale 5 approderà una nuovissima fiction: si intitola Il Processo e vedrà come protagonisti la bella Vittoria Puccini e Francesco Scanna (interprete de La mafia uccide solo di notte e Il capo dei capi), già […] L'articolo Vittoria Puccini e Francesco Scanna nella nuova fiction “Il Processo” ...

Casting per un programma di Canale 5 e per una nuova fiction internazionale : Sono attualmente in corso i Casting per un nuovo programma di Mediaset, prodotto da Dry Media Productions e condotto da Gerry Scotti, che andrà a breve in onda su Canale 5. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di una fiction prodotta da una importante società coreana. Conto alla Rovescia Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo che andrà in onda su Canale 5, dal titolo Conto alla Rovescia e condotto da Gerry Scotti, ...

MADE IN ITALY - la nuova fiction sulla moda di Canale 5 : Nella prossima stagione di Mediaset farà il suo debutto la serie evento MADE in ITALY, che racconterà l’ascesa dell’Italia come protagonista indiscussa della moda nel mondo. La fiction narra la storia di Irene (Greta Ferro), una ragazza figlia di immigrati del Sud che vive nella Milano degli anni settanta. Irene è molto emancipata per l’epoca in cui vive, vuole essere indipendente e per mantenersi agli studi risponde ...

nuova fiction per Alessandro Gassmann - le riprese de I Bastardi di Pizzofalcone 3 slittano? : Alessandro Gassmann sarà ben presto protagonista di una Nuova fiction Rai. L'attore romano è infatti entrato nel cast di “Tutto un altro mondo”, le cui riprese dovrebbero partire a breve. La regia del progetto televisivo è affidata a Gianluca Maria Tavarelli (che ha già diretto Non Mentire su Canale5 e il film La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata su Rai1) e la fiction è realizzata dalla Publispei per Rai fiction. Secondo i primi ...

Il Silenzio dell’Acqua sdogana il thriller psicologico in prima serata ma rischia l’effetto déjà vu : la nuova fiction promossa a metà? : Un altro cadavere, un altro giallo da risolvere e la possibilità che tutti, o quasi, siano colpevoli. Da qui parte Il Silenzio dell'Acqua e non è difficile sentire subito quel senso di déjà vu e non solo pensando ai grandi crime a tinte thriller che in questi anni hanno sdoganato gli americani e gli inglesi ma anche, in maniera più modesta, alla stessa Italia e a Mediaset con L'Isola di Pietro. L'ambientazione in una ridente cittadina, una ...

L’AMORE STRAPPATO : presentazione della nuova fiction di Canale 5 : Vi abbiamo già parlato di recente de L’amore STRAPPATO, una fiction Mediaset di prossima programmazione su Canale 5. Arriva ora un primo comunicato che ci parla di questa nuova serie, lo riportiamo integralmente: Prossimamente su Canale 5 L’AMORE STRAPPATO, nuova serie tv in tre serate, tratta da una storia vera. La fiction, prodotta da Jeky Productions, e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un incredibile errore ...