La nuova collezione green di Alberta Ferretti

Tommy Hilfiger : nuova collezione di abbigliamento sportivo Tommy Sport : La collezione primavera 19 sarà disponibile nei negozi e online dal 20 marzo 2019. Tommy Hilfiger ha annunciato il lancio della linea activewear To...

Breitling presenta la nuova collezione Superocean in ben 5 misure : Con la nuova collezione Superocean, Breitling ha rinnovato una delle sue famiglie di orologi più amate e di maggior successo. Con il loro design pulito e sportivo e le loro prestazioni impeccabili, questi nuovi orologi saranno perfetti per ogni polso e in ogni ambiente. Piaceranno certamente agli appassionati del design personale ed unico di Breitling. Un Superocean per ogni polso Il cuore pulsante degli orologi della nuova collezione ...

Tezenis presenta la nuova collezione dedicata al 45° compleanno di Hello Kitty [GALLERY] : Tezenis festeggia il 45° compleanno di Hello Kitty con un’irriverente collezione Auguri Hello Kitty!! Tezenis, il marchio di underwear, pigiameria e outwear, celebra l’anniversario del personaggio giapponese più cult del XX secolo e dedica una collezione per donna e bambina. Hello Kitty è apparsa per la prima volta nel 1974 su un portamonete trasparente in vinile e nel corso degli anni è diventata uno dei personaggi più particolari ...

H&M Studio - la nuova collezione svelata a Sedona

F1 – Edifice lancia la nuova collezione in edizione limitata nata dalla collaborazione con la Scuderia Toro Rosso [GALLERY] : Edifice presenta i nuovi collaboration model insieme alla Scuderia Toro Rosso. Racchiudono il divertimento vissuto all’interno di una monoposto! Edifice, la linea di cronografi sportivi ad alte prestazioni di Casio, annuncia il lancio di una nuova collezione in edizione limitata nata dalla collaborazione con la Scuderia Toro Rosso. Design dinamico e tecnologia avanzata in tre modelli che ben rappresentano la partnership con il team di ...

Diesel - la nuova collezione creata con Fedez

Atelier Emé ha presentato la nuova collezione sposa 2020 ispirata al mondo delle favole : Atelier Emé, la maison italiana di abiti da sposa ha presentato il 7 marzo la collezione 2020 sposa e Party A/I 2019 nella cornice del prestigioso Headquarter del Gruppo Calzedonia a Verona. Una ...

Dolce & Gabbana Devotion - la nuova collezione a cui diventerete "fedeli"

Gucci punta su Roma - la nuova collezione Cruise sfilerà ai Musei Capitolini e finanzierà il recupero della Rupe Tarpea : Continua, quindi, il dialogo con il mondo antico tanto caro allo stilista, che questa volta attinge ad un luogo della sua infanzia, un complesso museale unico al mondo per l'importanza delle ...

Mizuno lancia la nuova collezione ispirata al motivo tradizionale del kimono [GALLERY] : Mizuno torna in pista con la nuova collezione apparel ispirata al motivo tradizionale del kimono L’abbigliamento sportivo del brand giapponese guarda al futuro senza mai dimenticare le proprie radici. Per la stagione primavera/estate 2019, la nuova collezione apparel Mizuno adotta un design ispirato alle radici giapponesi del brand. La bellezza dei kimoni di Osaka è visibile nella combinazione tra il tessuto, la fantasia e il colore dei ...

Kipling presenta “Travel.Light” – La nuova collezione per ogni tipologia di viaggio [GALLERY] : Kipling presenta Travel.Light: una collezione ispirata all’ethos Live.Light Il messaggio chiave di Kipling, ovvero l’ethos “Live.Light”, è perfettamente tradotto nella collezione “Travel.Light”. Vivere secondo la filosofia “Live.Light” significa abbracciare l’idea del godersi la vita al massimo, circondandosi e portando vibrazioni positive ovunque andiamo. La collezione “Travel.Light” prende ...

Supreme e Timberland - le immagini della nuova collezione : La storia d'amore tra Supreme e Timberland è di lunga data. I due marchi, infatti, hanno lavorato insieme per diverse stagioni, dando vita a dei prodotti che potremmo definire Supreme-ificati dall'iconico stivale Timberland 6-Inch Boot al Chukka Boot, passando per il Field Boot e così via. L'ultimo step della loro prolifica collaborazione è dedicata alla prossima primavera/estate e udite udite è quella che ...

Pedro Garcia a Milano per la Fashion Week : presentata la nuova collezione Autunno-Inverno 2019 [GALLERY] : Pedro García torna a Milano durante la Fashion Week e presenta la nuova collezione Autunno-Inverno 2019 Il designer Spagnolo Pedro García ha animato la serata di ieri con un evento nell’esclusiva location Six Gallery, per presentare la nuova collezione. Diversi volti familiari del panorama internazionale della moda, incluse le Brand Ambassador Gala González, Linda Tol e Miranda Makaroff, hanno partecipato al frizzante cocktail animato dal ...

La nuova collezione di Atelier Cigala's - il denim italiano tra il fascino del vintage e la contemporaneità : Il fascino del jeans americano e l'aspirazione, riuscita, alla contemporaneità. Una sintesi, tra il passato e il presente. Nelle forme e nei colori di Atelier Cigala's, storico marchio consolidato del denim italiano, presente nelle boutique più importanti delle grandi città, si ritrova questo. Niente effetti speciali, quindi, ma ricerca per intercettare desideri e tendenze, linee e proporzioni del target di riferimento. La tinta emergente per i ...