La legittima difesa | Salvini | ' Non sarà Far West'

legittima difesa - si cambia : presunzione legale e gratuito patrocinio per tutti : La riforma della Legittima difesa ora è legge: è arrivato infatti l'ok da parte del Senato con l'approvazione del testo definitivo del disegno di legge, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 66 astenuti. Nello specifico Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato il testo della riforma, mentre Partito Democratico e Liberi e Uguali hanno respinto la proposta. Si segnala tuttavia l'assenza dei ministri pentastellati ...

L'ipocrita ravvedimento di Di Maio sulla legittima difesa : È infatti la deputata leghista Vanessa Cattoi - trentina, laurea in economia e commercio, dipendente pubblico, componente della V Commissione e della Giunta per il regolamento - ad aver presentato ...

legittima difesa - Di Maio : "M5s non voterà legge per le armi facili" : Dopo l'approvazione della riforma della Legittima difesa , il vicepremier Di Maio da Washington ha commentato: "Siamo stati leali al contratto ". E poi: "L'approvazione è la naturale continuazione del ...

legittima difesa - Di Maio : 'M5S non voterà mai una proposta per le armi facili' : "C'è una proposta di legge firmata da 70 deputati in Parlamento che punta a facilitare l'acquisto di armi per la difesa personale. Nessun eletto del MoVimento la voterà. Nessuno! Anche perché più ...

La legittima difesa di Pinuccio Sciola : l’uomo che proteggeva la sua gente con la bellezza : Giuseppe Sciola, detto Pinuccio, è l'uomo che ha trovato il modo di far cantare le pietre con una carezza, tenne la sua casa aperta per 40 anni, durante i quali chiunque poté entrare e pochi se ne approfittarono, se non per rubare bellezza. Storia di un uomo che cambiò il suo paese, San Sperate in Sardegna.Continua a leggere

Difesa sempre legittima . Ma in Italia uccide più la caccia della rapina : Quando i fatti si eclissano, la politica replica le parole delle piazze di figuranti convocati per fare il tifo per gli ospiti dei talk show. E il cittadino imputato per aver ucciso l'intruso assurge ...

legittima difesa e armi facili : per la Lega la sicurezza è un affare privato : (Foto: Stefano Cavicchi/Lapresse) Spiace per chi creda davvero che la legge sulla Legittima difesa sia stata approvata per garantirci più sicurezza. Se per l’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio si può forse essere d’accordo – a patto che le si faccia scontare in carceri adeguate come quello di Bollate, dove ieri ha cenato il viceministro Matteo Salvini – su tutto il resto si tratta di una resa dello Stato alla difesa ...

Antonio Maria Rinaldi - Agorà : "legittima difesa - ho un figlio disabile se entra qualcuno gli spacco la testa" : Si parla di legittima difesa nello studio di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, e Antonio Maria Rinaldi zittisce tutti gli ospiti contrari al provvedimento fortemente voluto dalla Lega e approvato ieri 28 marzo in Senato. L'economista amico di Paolo Savona premette che "sarà sempre la magistratura

legittima difesa - Di Maio : «No alla libera circolazione delle armi» : Luidi Di Maio mette subito un paletto all'ipotesi di rendere più facile il porto d'armi dopo la proposta di una settantina di deputati della Lega di aumentare il discrimine tra le...

Il timore che la legittima difesa si trasformi in illegittima violenza : L'approvazione in Senato, in via definitiva, del ddl sulla legittima difesa desta molta preoccupazione. Sono contraria alla legge per il messaggio culturale che esprime, spingendo le persone a dotarsi di armi - con o senza necessità di autorizzazione - e attrezzarsi per farsi giustizia da soli.L'idea di una giustizia fai da te è molto pericolosa e contraria a un modello di società che punta al benessere condiviso, a ...

La legittima difesa è legge | Salvini : "Ora lavoriamo a eliminazione rito abbreviato" : Palazzo Madama ha approvato il provvedimento, in terza lettura, con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei M5s. In Aula il ministro dell'interno Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Bongiorno. Assenti i pentastellati

legittima difesa è legge - esulta Salvini/ Oste Mario Cattaneo : 'Sono emozionato' : Approvato al Senato il dl sulla Legittima difesa, già votato dalla Camera: esulta la Lega di Salvini, ira Pd. Bocciatura Anm: 'dubbi su incostituzionalità'

DIETRO LE QUINTE/ legittima difesa - le mani di Salvini sul partito di Berlusconi : Approvata la Legittima difesa anche con i voti di FI. Ma per Salvini c'è un problema che viene prima di M5s. Ed è quello dei rapporti con Berlusconi