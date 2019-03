La Juventus sfida l’Empoli | ecco dove seguire la gara in Tv e in streaming

Infortunio Cristiano Ronaldo/ Juventus in ansia : a rischio la sfida con l'Ajax : Controlli al JTC per Cristiano Ronaldo, infortunatosi due giorni fa con la nazionale portoghese: le parole di Sandro Corapi.

Juventus.com - sfida all’Empoli : la Juve si tuffa nel passato! : Juventus.com- Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, i bianconeri si preparano alla sfida contro l’Empoli, facendo un salto all’indietro e ricordando i vecchi successi Juventini, soprattutto quelli targati Alessandro Del Piero e David Trezeguet. Juventus.com: il ricordo del sito ufficiale bianconero “La storia dei confronti tra Juventus ed Empoli parte dal 1986. A dominarla […] More

Calciomercato Juventus - sfida col PSG per il giovane difensore : i dettagli : Calciomercato Juventus – Ruben Dias, difensore del Benfica, è uno dei prospetti più interessanti in circolazione, l’interesse bianconero c’è ma anche la concorrenza del Psg. I bianconeri hanno messo nel mirino, da qualche tempo, il difensore del Benfica Ruben Dias; la strada per arrivare al 22enne sembrava spianata, secondo Paris United però si sarebbe inserito anche il Paris Saint–Germain per far concorrenza alla Juventus. Leggi anche: ...

Juventus-Inter - ennesima sfida di mercato per la sorpresa della Serie A : Juventus-Inter, nuova sfida di mercato. I due top-club italiani si contendono ancora una volta un obiettivo. Il nome è quello del centrale della Sampdoria Andersen, sorpresa di questo campionato. Qualità in fase di impostazione, capacità nel gioco aereo, attenzione in marcatura: sono queste le principali doti del talento blucerchiato, la cui valutazione è esplosa negli […] More

Femminile - Juventus-Fiorentina 1-0 : Pedersen decide la sfida scudetto : La Juventus fa suo lo scontro al vertice contro la Fiorentina, mettendo una seria ipoteca sulla conquista dello scudetto Femminile. Nella splendida cornice dell'Allianz Stadium, la squadra di coach ...

Tonali-Juventus - Paratici sfida Marotta per il nuovo Pirlo : Tonali-Juventus – Sandro Tonali continua ad essere al centro di una battaglia di mercato: il giovane centrocampista del Brescia, già nel giro della Nazionale maggiore, piace a tutte le grandi del nostro campionato. Juventus e Inter sono in prima fila per l’acquisto del 18enne che Cellino darà via per non meno di trenta milioni di euro. I bianconeri sembrerebbero in […] More

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina sfida scudetto all’Allianz Stadium : Calcio femminile, Juventus-Fiorentina per lo scudetto – Il grande giorno è arrivato. Quella di oggi rimarrà una data storica nel Calcio femminile italiano, la data in cui il principale, più moderno e polifunzionale stadio italiano, l’Allianz Stadium di Torino, aprirà le porte per la prima volta al Calcio femminile. Alle ore 15:00 infatti le campionesse […] L'articolo Calcio femminile, Juventus-Fiorentina sfida scudetto ...

Juventus - Fiorentina Women - la sfida scudetto in diretta su Sky Sport : Attesa, entusiasmo e curiosità caratterizzano la vigilia dell’8^ giornata di ritorno della Serie A Femminile dove a tenere banco sarà la sfida scudetto tra Juventus e Fiorentina Women, secondo dei due posticipi domenicali SKY, ospitata nella magnifica cornice dello Juventus Stadium. L’impianto torinese accoglie per la prima volta nella sua storia un match di calcio femminile: una decisione importante quella presa dal ...

Ajax-Juventus è già iniziata! Pronta la sfida di mercato per un brasiliano : Ajax-Juventus – Non solo lo scontro in Champions, adesso la sfida arriva anche sul mercato. Si accende la super sfida tra Juventus e Ajax. Differenze di fatturato che non contano, soprattutto quando c’è da fare una scommessa bella e importante verso il futuro. Paratici sfida gli olandesi per il giovane talento brasiliano, che sta facendo […] More

Kantè-Juventus - Paratici sfida il Real : valutazione monstre del Chelsea : Kantè-Juventus – Kantè alla Juventus è una delle ultime voci di mercato più attuali delle ultime ore. Il francese, infatti, sembra essere stato inserito nella lista della “spesa” bianconera della prossima stagione. La Juventus cerca un centrocampista di livello internazionale per continuare a costruire una grande squadra anche per la prossima stagione. Nella zona mediana […] More

Marcelo-Juventus - occhio al Napoli : De Laurentiis sfida Agnelli - i dettagli : MARCELO JUVENTUS – Marcelo alla Juventus sembrava fatta, ma nelle ultime settimane si sono accavallate un po’ di coincidenze che fanno pensare che l’affare non si farà. Anche se il calciomercato si è dimostrato imprevedibile. Zidane però avrebbe già blindato il brasiliano, decisiva sarò dunque la sua volontà. L’unico che potrebbe fargli cambiare idea è […] More

Non solo Chiesa : Juventus ed Inter si sfidano per un altro talento viola : Juventus ed Inter pronte a darsi battaglia sul mercato per i due più grandi talenti della Fiorentina. Non solo Chiesa: la sfida si è estesa anche al difensore Milenkovic, classe 1997 convince pienamente gli uomini mercato di entrambi i club. Nerazzurri e bianconeri sono pronti a mettere sul piatto milioni di euro pur di assicurarsi […] More

Kantè-Juventus - Paratici avvia i contatti : sfida col Real Madrid di Zidane : Kantè-Juventus – N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, potrebbe cambiare aria al termine di questa stagione, facendo il salto in un’altra big per giocare la Champions League. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa francese, infatti, pare che il futuro dell’ex centrocampista del Leicester sia lontano da Londra. Sulle sue tracce, nelle ultime settimane, si sarebbero insediate la Juventus e il Real Madrid. Vedremo, quindi, se ...

Varane-Juventus - Paratici sfida lo United : ecco cifre e dettagli del colpo : Varane-Juventus – Zidane a Madrid porterà una vera e propria rivoluzione, pronto a ribaltare il mercato: da Isco a Marcelo, molti gli obiettivi bianconeri. Prepariamoci ad un’estate di fuoco per il calciomercato con il Real Madrid assoluto protagonista, tanto in entrata quanto in uscita. Prende sempre più piede l’ipotesi di una profonda rivoluzione che può liberare […] More