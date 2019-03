La Jolie entra nell' universo Marvel con ' The Eternals' film sui supereroi

MARVEL : Angelina Jolie in trattative per entrare nel cast del nuovo film dell’UCM “The Eternals” : MARVEL: Angelina Jolie nuova super eroina dell’UCM? Ecco il ruolo che la star di Hollywood potrebbe interpretare in “The Eternals“…. MARVEL prepara nuove sorprese per i fan! Dopo l’arrivo nelle sale cinematografiche di Captain MARVEL, in attesa di vedere al cinema Spider-Man: Far From Home e scoprire le conseguenze di Infinity War con l’uscita attesissima di ... Leggi tuttoMARVEL: Angelina Jolie in trattative ...