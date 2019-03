LA DONNA CHE NON PROVA DOLORE | ANSIA E PAURA Un solo altro caso al mondo come lei

Nessun dolore né paura : lo strano caso della DONNA CHE vive in uno stato di perenne felicità : E' stato finalmente svelato il segreto della donna che in tutta la vita non ha mai provato paura, ansia o dolore. La signora scozzese vive da sempre in uno stato di 'paradisiaca felicità, ottimismo e ...

Chi è Jo Cameron - la DONNA CHE non prova dolore : Wonder Woman esiste e si chiama Jo Cameron. Questa donna scozzese infatti non prova dolore e non ha mai sperimentato sensazioni spiacevoli come ansia e stress. 71 anni e una vita come tante, Jo ha scoperto questa sua “capacità” solamente quando aveva 65 anni. Il segreto del suo super potere, secondo i medici, sarebbe il risultato di una mutazione genetica e in futuro potrebbe favorire la ricerca per sconfiggere il dolore cronico che ...

Roma - reperti archeologici per un valore di 250 mila euro in una villa : DONNA denunciata : Aveva allestito in casa un vero e proprio "museo" con numerosi reperti archeologici. È finita nei guai una donna proprietaria di una villa a Trevigliano Romano, località situata sul lago di Bracciano. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, che hanno proceduto quindi a denunciare la donna per possesso illecito di beni storici appartenenti allo Stato. La vigente legislazione in materia è infatti chiara in ...

Senzatetto romeno si masturba davanti a una DONNA CHE fa ginnastica : Prima le ha chiesto di fare l'amore, poi, vistosi rifiutato, si è sdraiato poco lontano ed ha iniziato a masturbarsi mentre la ragazza faceva ginnastica. E' accaduto ieri pomeriggio in un parco pubblico frequentato anche da bambini. La vittima ha respinto le avances di un 48enne senza fissa dimora di origini romene per accorgersi dopo poco che questi, sdraiato sul prato, si stava masturbando sotto una coperta, ...

Hafida - la predicatrice che forma gli Imam : 'Sono una DONNA e agli uomini insegno l'Islam' : Sposata con tre figli adolescenti, una laurea in lettere moderne alle spalle, Hafida Ait Taleb è una delle poche predicatrici islamiche che, in Marocco, hanno raggiunto il grado di Murshidat e possono ...

Paolo Savona - cala la mannaia in Consob : chi è questa DONNA e perché la ha cacciata : No, Paolo Savona non perdona. L'ex ministro infatti fa saltare la prima testa in Consob, quella di Giulia Bertezzolo, il segretario generale. La notizia la dà Dagospia, che svela come sarebbe stata revocata la carica senza troppi indugi. La Bertezzolo fu nominata da Mario Nava nel giugno del 2018 in

Jo Cameron - la DONNA CHE non sente dolore - ansia o paura : la sua rara mutazione genetica può aiutare a sviluppare una nuova generazione di farmaci : Una pensionata che non prova dolore né paura potrebbe aprire le porte ad una nuova generazione di farmaci contro l’ansia e il dolore. Jo Cameron vive in Scozia e oltre a non provare dolore, sente pochissima ansia e paura e ha una migliore guarigione dalle ferite. La donna si rende conto di una bruciatura solo quando sente l’odore della pelle ormai bruciacchiata: si brucia spesso il braccio con il forno ma non sente alcun dolore che la avvisi su ...

Luigi Di Maio e il M5s perdono pezzi : chi è la DONNA CHE li scarica per andare con la Lega di Salvini : Il M5s e Luigi Di Maio non perdono solo consensi, ma anche pezzi. E sempre in favore della Lega di Matteo Salvini, che sempre più cannibalizza i pentastellati. L'ultimo caso, di cui dà conto Italia Oggi, arriva da Firenze: un paio di giorni fa, Veronica Ravagli è stata nominata assessore nella giunt

MaDONNA lascia il Portogallo/ 'Sono degli ingrati' - ecco perché... : Madonna ha deciso di lasciare il Portogallo definendo il paese come ingrato nei suoi confronti. Tutto nato dal rifiuto per un suo videoclip.

Arrestata a Prato la DONNA CHE ha avuto un figlio dal ragazzo di 15 anni a cui dava ripetizioni : Un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna di 31 anni accusata di «atti sessuali con minore», al centro dell’inchiesta della procura di Prato che dall’8 marzo indaga sul rapporto tra lei e un 15enne al quale dava ripetizioni private. Il ragazzino - come dimostrato dall’esame del Dna - è anche padre dell’ultimo f...

