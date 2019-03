La Contrada - Stagione teatrale 2018 2019

fvgnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Per gli spettacoli fuori abbonamento e ospiti andranno in scena 15 appuntamenti d'eccezione tra cui spiccano nomi di fama come Giuseppe Fiorello, Teresa Mannino, Geppi Cucciari, Ale&Franz, Patty ...

canthelpbutcare : @mollatemitutti È partita frizzantina la stagione delle feste di contrada - NicosiaWinery : É appena entrata la stagione primaverile ed ai vigneti di Contrada Monte Gorna si respirano già nuovi profumi! -