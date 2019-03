La Confessione Nove | Gomez ad Agnelli | “È favorevole alla liberalizzazione delle

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ospite venerdì 29 marzo alle 22.45 sua “La” di Peterè il cantante e produttore discografico Manuel. Nato nel 1966 a Milano cresce in provincia, a Corbetta, dove ha modo di vedere l’esplosione del fenomeno dell’uso dell’eroina fra i giovani. “Noi stavamo attenti ad attraversare, mi ricordo, i parchetti, le parti verdi diciamo, guardando per terra, cercando le siringhe, gli aghi, stando attenti a non bucarci – racconta il frontman degli Afterhours (in onda con “Ossigeno” su Rai3 dal prossimo 4 aprile alle ore 23.10). Era un periodo in cui l’eroina era veramente dilagata e non era nemmeno più una novità quindi il problema vero era che non se ne parlava più. Era proprio gente dimenticata. Poi le droghe sono cambiate, sono ancora purtroppo tantissime e l’eroina sta tornando purtroppo”. ...

