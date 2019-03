cavallomagazine

(Di venerdì 29 marzo 2019) Parigi, 29 marzo 2019 - Il mondo del turf francese è molto preoccupato per l'effetto: in particolare, teme le lunghe ore di attesa che potrebbero fermare ida corsa ad ogni traversamento della Manica per i più ...

cavallomagazine : La #Brexit, i #cavalli e la #Francia: guai in vista? - Cavallo -