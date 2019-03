Kingdom Come Deliverance | Annunciata la Royal Edition

gamerbrain

(Di venerdì 29 marzo 2019) Per celebrare il primo anniversario dell’RPG medioevale campione di vendite,, Warhorse Studios/Deep Silver è fiera di annunciare lain arrivo per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC.I fan potranno immergersi nell’esperienza unica di quello che è stato uno dei giochi più acclamati dell’anno 2018, dal 28 maggio 2019. Lainclude il gioco base nella sua enhanced version e tutti i DLC gratuiti e a pagamento pubblicati finora. Inoltre, coloro che acquisteranno laavranno accesso al contenuto in arrivo “A Woman’s Lot”, quando sarà pubblicato.Per festeggiare l’annuncio, coloro che quest’anno parteciperanno al PAX East di Boston, potranno ammirare il gioco insieme all’ultimo DLC, Band of Bastards, nell’area Deep ...

