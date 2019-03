Kate Hudson | in arrivo il fashion brand

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019), figlia dell’iconica Goldie Hawn e neo-mamma della piccola Rani Rose, dopo alcuni mesi dal parto è tornata a reinventarsi creativamente come donna e artista, ripartendo comedesigner. La star 39enne infatti, ha svelato dal suo account Instagram l’di una nuova linea di prêt-à-porter – la prima dell’attrice – dallo spirito etico e bohémien: Happy x Nature. Unche sembra rispecchiare al meglio il fascino malizioso di, nonché l’atmosfera calda e inebriante dell’estate in California.La star americana infatti, per dare un assaggio di ciò che presto arriverà ufficialmente sul mercato ai suoi follower, ha pubblicato un video di anteprima in cui è lei stessa a indossare i capi del suo nuovo: «Sforzarsi di rendere felici voi e la natura. Spero che vi piaccia!» ha scritto sul suo post. Tra i look ...

ZEIF_EfronItaly : In #BloodMoon Zac sarà affiancato da Kate Hudson e Craig Robinson, e diretto da Lily Amirpour. - VanityFairIt : Un traditore seriale, metterà mai la testa a posto? Per J.Lo sì - antroio : Secondo me una delle più divertenti e piacevoli commedie romantiche. Poi Kate Hudson è stupenda! Bellissima, affasc… -