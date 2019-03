Karate | Europei 2019 | programma | orari e tv di venerdì 29 marzo Tutti gli italiani in

Karate - Europei 2019 : show di Busà - Crescenzo e Bottaro - tre finali per l’oro! Semeraro e Busato per il bronzo : Molto positivo il bilancio della prima giornata di qualificazioni e ripescaggi per quanto riguarda gli Europei di Karate 2019 di Guadalajara (Spagna). Tre italiani si sono qualificati per la finale che assegnerà la medaglia del metallo più prezioso, mentre altri due se la vedranno per il bronzo. Andiamo con ordine. Viviana Bottaro ha aperto la giornata centrando la finale per l’oro nel kata donne. La ligure si conferma una certezza ...

Karate - Europei 2019 : Angelo Crescenzo vola alla finale per l’oro nel kumitè -60kg : Ancora una ottima notizia per i colori italiani arriva da Guadalajara. Nella cittadina spagnola, dove si stanno disputando i campionati Europei 2019 di Karate, infatti, i nostri rappresentanti si stanno facendo largo a suon di ottime prestazioni. Dopo diversi atleti che hanno già conquistato le finali (per il titolo o per il bronzo), si è andato ad unire a questo novero anche Angelo Crescenzo. Nella categoria kumitè uomini -60 kg, infatti, il ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : Busà e Crescenzo in finale per l’oro - anche Viviana Bottaro si giocherà il titolo nel kata! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi ...

Karate - Europei 2019 : Luigi Busà combatterà per l’oro - Silvia Semeraro andrà a caccia del bronzo : Ottime notizie in arrivo da Guadalajara (Spagna) dove si stanno svolgendo i campionati Europei 2019 di Karate. Dopo l’ottimo avvio di questa mattina, infatti, anche il pomeriggio sta regalando buoni risultati ai nostri portacolori. Luigi Busà, per esempio, combatterà per la medaglia d’oro nel kumitè -75 kg uomini. L’atleta classe 1987 nato ad Avola ha compiuto un percorso veramente eccellente nel quale non ha lasciato scampo ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : 28 marzo - Bottaro in finale nel kata - Busato per il bronzo - cade Semeraro - bene Busà : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : 28 marzo - Bottaro in finale nel kata - Busato per il bronzo - cade Semeraro - ora tocca a Busà : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi ...

Karate - Europei 2019 : Mattia Busato lotterà per il bronzo nel kata! In finale nuova sfida tra Ali Sofuoglu e Damián Quintero : Mattia Busato si conferma nuovamente tra i migliori agli Europei di Karate, ma anche quest’anno non riesce a raggiungere la finale. Per il quinto anno consecutivo infatti il 26enne veneto lotterà per la medaglia di bronzo. A Guadalajara (Spagna) l’azzurro ha fatto un ottimo percorso, ma non ha trovato l’acuto nel momento chiave e si dovrà accontentare quindi di lottare per un comunque onorevole terzo gradino del podio. La giornata odierna si è ...

Karate - Europei 2019 : Viviana Bottaro in finale nel kata! Altro duello con Sandra Sánchez per l’oro : Per il terzo anno consecutivo Viviana Bottaro vola in finale nel kata agli Europei di Karate. La 31enne ligure si conferma una certezza della nostra Nazionale nei grandi appuntamenti e dimostra tutta la sua classe sul tatami di Guadalajara (Spagna), approdando all’atto conclusivo di questa rassegna continentale. Sabato l’azzurra sfiderà per il titolo nuovamente la spagnola Sandra Sánchez, che si è imposta nei due precedenti confronti e andrà a ...

Campionati Europei di Karate - tutto pronto per la rassegna di Guadalajara : 22 azzurri al via : La Nazionale Italiana proverà quantomeno ad eguagliare l’eccezionale risultato della scorsa edizione terminata con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi Prende il via oggi la 54ª edizione dei Campionati Europei di karate a Guadalajara, in Spagna. La Nazionale italiana schiera 22 azzurri suddivisi nelle due specialità per cercare di confermare l’eccezionale risultato della scorsa edizione terminata con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Alla ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : 28 marzo - giornata campale con le eliminatorie di kata e kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi ...

Karate - Europei 2019 : programma - orari e tv di giovedì 28 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi (giovedì 28 marzo) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate a Guadalajara (Spagna). Nella location del Pabellón Multiusos si aprirà questa attesa rassegna continentale con le eliminatorie e i ripescaggi di tutte le categorie individuali. Si inizierà con le gare dal kata e poi successivamente si passerà al kumite. Ci attendiamo di vedere protagonisti gli azzurri, che avranno quindi l’obiettivo di raggiungere le ...

Karate - tutto pronto per gli Europei 2019. A Guadalajara 22 azzurri : ... punte di diamante azzurre che hanno conquistato rispettivamente l'argento e il bronzo nell'edizione 2018: la prima, fra le migliori al mondo della specialità, era stata fermata solo in finale dalla ...

Karate - Europei 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Luigi Busà - Angelo Crescenzo e Viviana Bottaro le punte : L’Italia punta ad essere grande protagonista agli Europei di Karate che si svolgeranno da domani a domenica a Guadalajara (Spagna). Lo scorso anno la Nazionale azzurra chiuse al terzo posto nel medagliere con 10 medaglie (due ori, tre argenti e cinque bronzi) e l’obiettivo sarà quello di confermarsi tra le nazioni più forti del vecchio continente. I risultati ottenuti dai nostri portacolori nei primi appuntamenti stagionali, fanno ben sperare ...

Karate - i ranking olimpici alla vigilia degli Europei. Al momento quattro italiani qualificati a Tokyo 2020 : Giovedì inizieranno a Guadalajara (Spagna) gli Europei di Karate. Questa rassegna continentale sarà una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che verranno assegnati punti pesanti per il ranking olimpico, che mette a disposizione 32 posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale degli azzurri, scoprendo i ranking olimpici alla vigilia degli ...