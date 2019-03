Juventus | che tifosi in Bahrain | il principe riceve le maglie di CR7

Juventus - che tifosi in Bahrein : il principe riceve le maglie di CR7 : Anche se sei uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo, puoi riceve ancora regali in grado di emozionarti. Chiedete a Khalid Bin Hamad al Khalifa, principe del Bahrein, che sulla sua pagina ...

Sandro Piccinini : 'Juventus folle - può vincere la Champions anche con i conti in rosso' : Di partite di calcio ne ha viste tante e commentate altrettante. Stiamo parlando di Sandro Piccinini, volto noto delle trasmissioni sportive delle reti Mediaset. Recentemente, il sessantenne giornalista sportivo è stato intervistato da "Radio Marte" e ha parlato dell'attuale momento della Juventus, sia nel campionato di Serie A che nella corsa alla conquista della Champions League, da troppo tempo assente nella teca dei trofei bianconera. ...

Juventus - Chiellini : “Atletico? Spinta magica che vogliamo vivere ancora” : Intervistato ai microfoni di Juventus Tv, Giorgio Chiellini, difensore bianconero, ha parlato delle partite contro l’Empoli, il Cagliari e il Milan, sfide che attendono la squadra del tecnico Massimiliano Allegri prima del match di andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. Queste le sue parole: “Tra due settimane ritroveremo la Champions e […] L'articolo Juventus, Chiellini: “Atletico? Spinta ...

Conte-Juventus - ritorno possibile? Sì - ecco perchè! : CONTE JUVENTUS- La Juventus resta alla finestra e si prepara al finale avvincente dell’attuale stagione, per poi concentrarsi subito in vista della prossima annata. Un nuovo anno che potrebbe ripartire senza la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, il quale potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione, a prescindere di come andrà […] More

Juventus - secondo Guelpa ci sarebbe l'intesa con Guardiola : piace anche Koulibaly : Siamo in un momento cruciale per la stagione della Juventus, che dovrà affrontare tre partite in campionato (contro Empoli, Cagliari e Milan), prima del big match contro l'Ajax, che si disputerà all'Amsterdam Arena il prossimo 10 aprile. Si tratta di una gara importantissima per la stagione della Juventus, in quanto è l'andata dei quarti di finale di Champions League (il ritorno si disputerà sei giorni dopo). Intanto, in casa bianconera stanno ...

Juventus - Chiesa nel mirino di Paratici. Anche l’Inter ci prova : Juventus Chiesa – Le voci di mercato non smettono mai di cessare e, la Juventus, rimane in agguato su tutti i probabili colpi di mercato. I bianconeri sono in pole position per Chiesa, che insieme a Zaniolo è considerato un elemento fondamentale per continuare a basare la squadra su uno zoccolo duro “made in Italy”. Certo, […] L'articolo Juventus, Chiesa nel mirino di Paratici. Anche l’Inter ci prova proviene da ...

Juventus-Empoli si giocherà senza Cristiano Ronaldo il 30 marzo alle ore 18 : 00 : Nella giornata di due big-match di alta classifica come Inter-Lazio e Roma-Napoli, la capolista Juventus potrebbe incrementare il suo vantaggio in classifica: i bianconeri saranno impegnati con l'Empoli di mister Andreazzoli il 30 marzo alle 18:00. All'andata la Juve vinse in rimonta (1-2) con doppietta di CR7. Juventus-Empoli sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, con collegamento a partire dalle ore 17:30, mentre per chi è appassionato di ...

Juventus Empoli - tutto quello che c'è da sapere : ... fibra e sul digitale terrestre e potrà essere seguita anche su skysport.it e tramite l'app Sky Sport. Quali sono i precedenti tra le due squadre? Quella in programma sabato 30 marzo alle ore 18:00 ...

Sarà riesumato il cadavere di Raffaello Bucci - che era morto dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato della Juventus : La procura di Cuneo ha autorizzato la riesumazione del cadavere dei Raffaello Bucci, il tifoso della Juventus che si era suicidato dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato juventino. Bucci, morto nel 2016, era stato per

Effetto Ronaldo - la Juventus batte anche la passione di Napoli : Ma cosa è questo grande freddo che è calato tra Napoli e il Napoli? E, se la città continua ad amare la squadra, perché la segue in maniera quasi distratta? Mai il club azzurro, da quando è tornato in ...

Juventus - Kean attacca il padre 'Sono l uomo che sono solo grazie a mia madre' : TORINO - Nel nome della madre. Non si fa attendere la risposta dell'attaccante di Juve e Nazionale, Moise Kean, alle dichiarazioni del padre, Biorou Jean, ai microfoni di Rai Radio1 per 'Un Giorno da ...

ICC - Inter e Juventus pronte a regalare spettacolo con United e Tottenham : c’è anche la Roma : Doppia sfida Serie A-Premier League a Singapore mentre successivamente in Cina andrà in scena il derby d’Italia. E’ stato deciso il calendario per la prossima International Champions Cup che prenderà il via a luglio, in campo quattro squadre: Inter, Juventus, Manchester United e Tottenham. Ecco le partite nel dettaglio, il 20 luglio alle 19.30 locali (le 12.30 italiane) si affronteranno Inter e United, il giorno dopo ...

ICC : INTER VS MANCHESTER UNITED - Juventus E TOTTENHAM : L’INTER rinnova la propria partecipazione alla INTERnational Champions Cup, scopriamo insieme quali saranno gli avversari dei nerazzurri.L’edizione 2019 sarà la settima partecipazione consecutiva dell’INTER all’ICC dal 2013 ad oggi, compreso il successo nell’edizione di Singapore del 2017.Il Calendario dei nerazzurri – ICCI nerazzurri apriranno il torneo sabato 20 luglio con la sfida contro il MANCHESTER ...

De Ligt-Juventus - ora arriva anche la conferma : i nuovi dettagli : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus potrebbe rischiare il contro sorpasso del Barcellona per quel che riguarda l’affare De Ligt. Il difensore olandese, chiaro obiettivo di paratici, potrebbe prendere la strada di Barcellona. Nelle ultime ore la società blaugrana starebbe affondando il tiro sul centrale olandese e sarebbe pronta a mettere sul piano della bilancia un’offerta […] More