Judo | i ranking mondiali aggiornati Odette Giuffrida migliore degli azzurri | Fabio

(Di venerdì 29 marzo 2019) La stagione 2019 delinternazionale è cominciata da più di due mesi, in cui si sono disputati tre tornei Grand Slam e due Grand Prix molto importanti in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Il percorso di qualificazione a Cinque Cerchi si chiuderà il 25 maggio del 2020 con la pubblicazione delolimpico definitivo, perciò gli atleti devono cominciare a macinare punti pesanti per ottenere il pass per il Giappone.Per l’assegnazione delle teste di serie nei vari tornei del circuito maggiore si utilizza il WorldList, una graduatoria mondiale che prende in considerazione i migliori risultati ottenuti nelle ultime due stagioni. Nelle varie categorie di peso, l’Italia vanta il 14° posto dinei -52 kg come miglior piazzamento nel settore femminile, mentre al maschile Manuel Lombardo (17°) eBasile (19°) sono gli unici...