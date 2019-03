Isola dei Famosi 2019 | grande festa per i finalisti prima di lasciare l’Honduras

Maria De Filippi attacca l'Isola dei Famosi : 'Non mi interessano gli amorazzi. La gente non vuole gli insulti' : 'Se in un programma sulla sopravvivenza infili altre cose, tutto cambia', Maria De Filippi da la sua opinione sull' Isola dei Famosi , per l'ennesimo anno al centro delle polemiche. Dopo il cannagate ...

Isola dei Famosi - Marina La Rosa contro Sarah : “Hai dato fastidio!” : Marina La Rosa Marina critica di nuovo Sarah Altobello all’Isola dei Famosi Si è conclusa l’esperienza dei cinque concorrenti in gara a L’Isola dei Famosi: oggi è stato l’ultimo giorno sulle spiagge di Cayo Paloma. Sarah Altobello in lacrime si è scusata per aver “ammorbato” il gruppo con la sua esuberanza. Marina La Rosa, che ieri l’ha definita depressa, le ha detto la verità in faccia e ha cercato di ...

Isola dei famosi - Marina smaschera Sarah? Il retroscena senza telecamere : Isola 2019, Sarah Altobello piange e chiede scusa: stava fingendo davanti alle telecamere? Anche oggi nel daytime dell’Isola dei famosi sono volate accuse, ma non faccia a faccia. Non ci sono stati scontri, la settimana è proseguita nel migliore dei modi in vista della finale. Eppure, Marina La Rosa e Luca Vismara hanno ancora qualche […] L'articolo Isola dei famosi, Marina smaschera Sarah? Il retroscena senza telecamere proviene da ...

Isola dei Famosi - qualcosa va storto durante l'ultima cena : il riso cade sulla sabbia : L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine ed i naufraghi si preparano alla finale di lunedì prossimo. durante l'ultima cena dedicata dalla produzione ai cinque finalisti purtroppo qualcosa è andato storto, lasciando i concorrenti a bocca asciutta. La pentola con il riso si rovescia facendo cadere gran parte della cena sulla sabbia In Honduras è arrivato un nuovo temporale e Marina La Rosa ne è certa. La nuova ondata di pioggia che si è ...

Maria De Filippi : «Sfatiamo questa storia che ho potere». E sull’Isola dei Famosi : «In un programma sulla sopravvivenza - non interessano gli amorazzi» : Maria De Filippi Il rapporto con i vertici Mediaset e il potere, la concorrenza e gli ascolti ma anche L’Isola dei Famosi e Adrian, Maria De Filippi, in vista dell’imminente serale di Amici rilascia un’intervista a Repubblica toccando vari temi. A cominciare dall’”onnipotenza” che avrebbe in quel di Cologno. Maria – che ha da poco incontrato per la prima volta Marina Berlusconi (“è ...

Isola dei Famosi - Marina La Rosa si toglie in diretta il costume : Anche questa edizione dell' Isola dei Famosi sta giungendo alle battute finali. Lunedì, infatti, andrà in onda l'ultima puntata. Un'edizione piuttosto discussa, che ha fatto emozionare, schierare e ...

Maria De Filippi : il suo ruolo a Mediaset e la frecciatina a l’Isola dei famosi : Maria De Filippi a gamba tesa su l’Isola dei famosi: ecco cosa pensa sul caso Riccardo Fogli Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha espresso oggi un suo parere su l’Isola dei famosi e sul tanto chiacchierato caso Corona – Fogli. L’attacco dell’ex re dei paparazzi al cantante? Non è piaciuto […] L'articolo Maria De Filippi: il suo ruolo a Mediaset e la frecciatina a ...

L'Isola dei famosi - Marina La Rosa si toglie il costume in diretta : scatta la censura di Mediaset : A rendere un po' più pepata la sonnecchiosa edizione delL'isola dei famosi ci ha pensato l'ex gieffina Marina La Rosa, che durante un bagno con altri naufraghi si è tolta la parte superiore del bikini regalando un topless in diretta a tutti i suoi fan. Per quanto possibile, la regia di Mediaset ha p

L’Isola dei Famosi : Marina lancia un sospetto su Sarah Altobello : Marina La Rosa dell’Isola esprime perplessità su Sarah Altobello: la confessione E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stata Marina La Rosa, la quale ha lanciato un sospetto su Sarah Altobello che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? La leader della settimana, parlando con Marco Maddaloni, ha rivelato: “Canta e balla però ...

Isola dei famosi : Sarah Altobello al centro delle critiche prima della finale : Isola dei famosi, Sarah Altobello al centro delle critiche: le accuse prima della finale Sarah Altobello è sicuramente una delle sorprese più inaspettate di questa edizione dell’Isola dei famosi. La ragazza, con i suoi modi di fare e la sua spontaneità, è riuscita a conquistare il pubblico da casa in questi mesi. Oggi, però, c’è […] L'articolo Isola dei famosi: Sarah Altobello al centro delle critiche prima della finale ...

Isola dei famosi - Fabrizio Corona massacrato da Maurizio Costanzo : "E sulla Marcuzzi dico che..." : Maurizio Costanzo è tornato sul caso Riccardo Fogli-Fabrizio Corona e sulla condotta assunta da Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi. Il motivo? Soddisfare le richieste di una lettrice del settimanale Nuovo che ha chiesto un suo parere in merito. Così, nella sua posta, lo storico conduttore di Cana

Isola dei famosi : la naufraga Marina fuori di 'seno' davanti a tutti : Manca sempre meno alla finalissima dell'Isola dei famosi 2019, il reality show di Mediaset, in onda il prossimo lunedì 1 aprile con l'ultima puntata. I naufraghi del reality condotto dalla romana Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Alvin, si stanno godendo gli ultimi giorni sull'Isola, tra giochi e tanti sorrisi. In particolare, i finalisti di questa edizione 2019 hanno l'umore alle stelle e quindi, subito dopo aver fatto la consueta ...

Isola dei Famosi 2019 - Marina La Rosa "smonta" l'angolo-letto di Soleil : "Presenza che è stata con noi fin troppo" : L'atmosfera è serena all'Isola dei Famosi. Tra pochi giorni, i tre finalisti certi, Luca Vismara, Marina La Rosa e Marco Maddaloni, e i due semifinalisti attualmente al televoto, Aaron Nielsen e Sarah Altobello, lasceranno definitivamente l'Honduras per fare ritorno in Italia.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Marina La Rosa "smonta" l'angolo-letto di Soleil: "Presenza che è stata con noi fin troppo" pubblicato su Gossipblog.it 27 ...

News Isola dei famosi - Luca Vismara spiazza tutti : “Paura di tornare” : Isola dei famosi, le paure di Luca Vismara in vista del ritorno in Italia Luca Vismara all’Isola dei famosi si sente come a casa ed è per questo che, a pochi giorni dalla fine di questa esperienza, inizia ad avere qualche timore. Nel daytime di oggi abbiamo ascoltato le parole dell’ex allievo di Amici e […] L'articolo News Isola dei famosi, Luca Vismara spiazza tutti: “Paura di tornare” proviene da Gossip e Tv.