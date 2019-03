Irma Testa | stella del pugilato arriva al cinema con ' Butterfly'

Torre Annunziata rende omaggio alla campionessa Irma Testa nella prima del docu-film 'Butterfly' : Torre Annunziata si stringe intorno alla sua campionessa Irma Testa per la prima del docu-film proiettato giovedì sera al cine-teatro Politeama di Torre Annunziata. Un pellicola incentrata sulla vita ...

Butterfly - il film documentario che racconta la storia di Irma Testa : Arriva nei cinema della Campania oggi giovedì 21 marzo “Butterfly”, il film documentario sulla storia di Irma Testa, la campionessa di boxe di Torre Annunziata e prima pugile donna italiana della storia a qualificarsi alle Olimpiadi a soli diciotto anni. Irma ha solo 18 anni, ma è già una campionessa di boxe. Il suo successo è un risultato notevole per una ragazza cresciuta in uno dei paesi più difficili del napoletano. Tuttavia più Irma riesce ...

Boxe - Europei Under 22 : Irma Testa conquista la medaglia d’oro - argento per Nicoli e Carini : L’Italia chiude gli Europei Under 22 di Boxe con cinque medaglie. Sul ring di Vladikavkaz (Russia) arriva la bella vittoria di Irma Testa che ha demolito l’inglese Scotney tra le 57 kg imponendosi con verdetto unanime (5-0). La campana ha dominato i tre round ed è riuscita così a replicare il titolo dell’anno scorso mentre Rebecca Nicoli e Angela Carini si sono dovute accontentare del secondo posto, venendo battute in finale ...

Boxe - Europei Under 22 : Irma Testa vola in finale - domani sfiderà Scotney per l’oro. Marchese di bronzo : Irma Testa vola in finale agli Europei Under 22 di Boxe che si stanno disputando a Vladikavkaz (Russia). L’azzurra ha demolito la svedese Thour con verdetto unanime (5-0) e si è così qualificata per l’atto conclusiva tra le 57 kg, domani pomeriggio salirà sul ring dello Sports Complex Manege per affrontare la britannica Scotney con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro. Angela Carini e Rebecca Nicoli avevano già ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : Irma Testa e altri tre azzurri volano ai quarti di finale : A Vladikavkaz (Russia) proseguono gli Europei Under22 di Boxe, oggi erano impegnati ben cinque azzurri sul ring dello Sports Complex Manege. C’era grande attesa per Irma Testa che ha brillantemente sconfitto la tedesca Rohide con un sonoro 5-0 e ha così conquistato il pass per i quarti di finale dei 57 kg dove se la vedrà con la russa Vorontsova. Giordana Sorrentino si è imposta sulla rumena Torok con verdetto unanime e accede ai quarti di ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : subito fuori Amedeo Sauli nei 69 kg e Giovanni Sarchioto nei 75 kg. Domani debutto per cinque - tra cui Irma Testa : La seconda giornata degli Europei Under 22 di Boxe in corso di svolgimento a Vladikavkaz non sorride ai colori italiani. Escono infatti di scena i due nostri rappresentanti impegnati quest’oggi, Amedeo Sauli e Giovanni Sarchioto, che terminano dunque la loro avventura ai sedicesimi di finale. Nei 69 kg maschili, Sauli perde per KOT contro il rumeno Tayson Augustin Lubert nel finale della prima ripresa, in un confronto mai in discussione. ...

Boxe - Europei under 22 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Irma Testa : Nuova manifestazione continentale per quanto riguarda la Boxe: dal 7 al 18 marzo a Vladikavkaz, in Russia, si svolgeranno gli Europei under 22. Una folta pattuglia italiana presente in terra russa: sono sedici i pugili azzurri, nove uomini e sette donne. Tra le stelle della manifestazione sicuramente Irma Testa, atleta delle Fiamme Oro che combatterà nella categoria 57kg. Questi i convocati ...

Grillo contestato dai No Vax a Torino : "Non ricorda e fIrma il patto della vergogna" : "Grillo non ricorda e firma il patto della vergogna. Menzomnia": è lo striscione comparso questa sera davanti al Teatro Colosseo di Torino che ospita lo spettacolo di Beppe Grillo 'Insomnia'. Ad esporlo un gruppo di genitori No Vax, che denunciano "le menzogne e la mala fede di Grillo in materia di vaccini e di libertà di cura"."Più che di 'Insomnia' Grillo sembra soffrire di amnesia - si legge nel volantino distribuito dai ...

