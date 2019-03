Inter | Marotta | ' Bilanci importanti ma conta vincere CR7 alla Juve? Falso che non volevo'

Marotta - con Inter premesse per vincere : MILANO, 29 MAR - ''Sono stato catapultato all'Inter, ma ora qui ci sono tutte le premesse per vincere''. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, Intervenuto durante l'evento ''...

Inter - Marotta allo scoperto : “Nedved e CR7? Questa la verità” : Beppe Marotta, Intervenuto dalla sala executive della Scala del Calcio, ha fatto il punto della situazione sul caso Icardi e poi ha colto l’occasione anche per sottolineare il suo passato alla Juventus, le frecciatine con Nedved, e poi ha fatto chiarezza anche sull’affare Cristiano Ronaldo. Parole a ruote libera per il neo amministratore delegato nerazzurro. […] L'articolo Inter, Marotta allo scoperto: “Nedved e CR7? ...

Inter - Marotta : "Sistemare il bilancio? Sì - ma conta vincere" : Icardi, San Siro, Nedved e Ronaldo. Ecco Beppe Marotta, a San Siro nella giornata evento organizzata da Il Foglio. L'argomento caldo, non fosse altro che per la location, è San Siro: "Lo stadio è ...

Marotta : «Icardi? Gestito nell'Interesse dell'Inter» : MILANO - Il convegno organizzato dal Foglio a San Siro è stato chiuso dall'intervento di Giuseppe Marotta. L'ad nerazzurro ha parlato delle sue esperienze professionali del passato, ma soprattutto ...

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : spese in casa Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è davvero scatenato. L’ad dell’Inter si è già messo al lavoro per formare l’Inter che verrà: una squadra competitiva che dovrà combattere su più fronti e, soprattutto, essere in grado di lottare per lo Scudetto. I sogni non sono pochi, e Marotta vuole trasformarli in realtà, anche per il bel […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta scatenato: spese in casa Juventus proviene da ...

Antonio Conte-Inter : c’è lo zampino di Marotta - le parti sono sempre più vicine : Inter, Antonio Conte potrebbe rappresentare il futuro della panchina nerazzurra: Spalletti trema in vista della prossima estate Le voci che vorrebbero Antonio Conte sulla panchina dell’Inter dalla prossima stagione sono sempre più frequenti. I motivo di questo avvicendamento in seno al club nerazzurro sarebbero dettati sopratutto dall’arrivo di Marotta, il quale vorrebbe portare il suo uomo di fiducia all’Inter anche nel ...

Inter - Zapata sondato da Marotta : possibile colpo per giugno : Inter Zapata – L’Inter e Marotta non smettono mai di cercare sul mercato. Il club neroazzurro si sta infatti attrezzando per la prossima stagione, e, sta valutando ogni ipotesi per il futuro. Marotta, Zhang e Antonello non vorrebbero farsi trovare impreparati con un possibile addio di Icardi a fine stagione e, dopo Dzeko, stanno sondando […] L'articolo Inter, Zapata sondato da Marotta: possibile colpo per giugno proviene da ...

Inter - strategia Marotta : obiettivi principali sarebbero Conte e Milinkovic-Savic : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha dichiarato più volte che si punterà su profili già abituati a vincere e che possano sviluppare un certo senso di appartenenza alla maglia. L'obiettivo è quello di cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che in Italia domina incontrastata da otto anni. Per farlo i margini di errore sono ...

Mercato Inter - tutti i nomi nel mirino di Marotta per il centrocampo [FOTO] : 1/7 Marotta (Claudio Furlan/LaPresse) ...

Ozil Inter - rivoluzione Arsenal : Marotta ne approfitta per fare spesa : Ozil Inter – L’Arsenal, nel prossimo mercato, prepara l’ennesima rivoluzione. Secondo il Mirror, la squadra londinese, prossima avversaria del Napoli nei quarti di Europa League, a fine stagione, sembra orientata a rinunciare ad alcuni big. rivoluzione Arsenal I nomi in uscita sono l’ex juventino Stephan Lichtsteiner. Anche il tedesco di origini albanesi Shkodran Mustafi dovrebbe […] L'articolo Ozil Inter, ...

Inter - possibile sgarbo alla Juventus : nel mirino di Marotta ci sarebbe Douglas Costa : L'Inter sta già lavorando alla prossima stagione, cercando di capire come rinforzare al meglio la propria rosa. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro, dichiarando come si punterà solo a profili che siano abituati a vincere e che possano sviluppare un certo attaccamento alla causa. Una stilettata anche a chi in questi mesi ha creato "problemi" come Ivan Perisic, che aveva lasciato intendere di voler andare in Premier League, ...