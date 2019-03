Inter | Keita | “Vorrei restare qua per tanti anni Per farlo devo lavorare duro”

Inter - Keita : «Contro la Lazio gioco anche da prima punta» : Il giovane attaccante dell'Inter Keita Baldé ha parlato a Sky Sport del posticipo contro la Lazio: «Sono pronto a tutto»

Inter-Lazio - Keita : 'Se segno non esulto. Icardi? Chi c'è dà sempre tutto' : ... reduce da un lungo stop, di tornare a giocare in Serie A, dopo i 90' in campo contro l'Eintracht in Europa League: "Sono stato fermo per un periodo - ha raccontato in esclusiva a Sky Sport - Adesso ...

Inter - Lautaro fuori 15 giorni : Icardi-Keita - ballottaggio in attacco : Un'altra grana per l'Inter. Lautaro Martinez deve fermarsi per una distrazione al retto femorale della coscia destra e, come confermato dal dottor Volpi, starà ai box 15 giorni. Non un danno da poco ...

Ag. Karamoh : 'Inter? Dipende anche da Keita e Candreva. Se parte Perisic...' : Chi torna, chi resta, chi parte. Oscar Damiani, agente di Yann Karamoh , ha parlato del futuro del suo assistito e non solo in un'intervista rilasciata a RMC Sport . Sotto la lente anche il futuro degli altri esterni d'attacco dell'Inter, da Ivan Perisic a Keita. Queste le sue dichiarazioni: ' Karamoh? Difficile dire e programmare un suo ritorno in estate. ...

Inter-Eintracht - Spalletti : “Troppa pressione - ci siamo innervositi. Su Keita ho sbagliato io” : Brutta Inter. I nerazzurri perdono in casa ed escono dall’Europa League, l’Eintracht passa col risultato di 0-1 e va avanti nella competizione. Le assenze pesano, ma i milanesi non danno mai l’impressione di poter far male, e di fatto non si rendono mai effettivamente pericolosi. Al termine del match, le parole del tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di TV8: “Abbiamo perso subito l’equilibrio e commesso ...

Inter-Eintracht - Spalletti : “Troppa pressione - ci siamo innervositi. Su Keita ho sbagliato io”. : Brutta Inter. I nerazzurri perdono in casa ed escono dall’Europa League, l’Eintracht passa col risultato di 0-1 e va avanti nella competizione. Le assenze pesano, ma i milanesi non danno mai l’impressione di poter far male, e di fatto non si rendono mai effettivamente pericolosi. Al termine del match, le parole del tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di TV8: “Abbiamo perso subito l’equilibrio e commesso ...

Inter - Zanetti : 'Contro l'Eintracht come a Kiev nel 2010. Su Keita...' : Il vice-presidente dell 'Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Eintracht Francoforte. Di seguito le sue parole. Servirà una grande Inter questa sera. 'Sì. C'è una grandissima atmosfera, il pubblico è tutto con noi: per noi questa ...

Inter-Eintracht : dalle 21 La Diretta Spalletti punta tutto su Keita : Dopo lo 0-0 dell'andata a Francoforte, l'Inter torna in campo a S.Siro per la gara di ritorno contro l'Eintracht: in palio un posto nei quarti di finale di Europa League, l'obiettivo minimo per la ...

Inter-Eintracht Francoforte - le formazioni ufficiali : c’è Keita : Si gioca il ritorno del match degli ottavi tra Inter-Eintracht. Il pareggio a reti inviolate dell’andata lascia tutto aperto per quanto riguarda il discorso qualificazione, anche se un gol dei tedeschi complicherebbe di molto la partita dell’inter. Molte le assenze tra i nerazzurri. Formazione tipo per l’Eintracht. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. Inter-Eintracht Francoforte, formazioni ufficiali INTER (4-2-3-1): ...

Inter - novità su Skriniar e Keita in vista dell'Eintracht : le ultime : L'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti prepara qualche sorpresa in vista della gara di questa sera di Europa League contro l' Eintracht Francoforte . Secondo La Gazzetta dello Sport , nel 4-2-3-1 disegnato dall'allenatore nerazzurro ci sarà Skriniar avanzerà a centrocampo tra Vecino e Borja Valero, mentre Keita partirà dalla panchina. In avanti ci saranno Candreva, Politano ...

Inter - assalto all'Eintracht con Keita : All.: Peintinger, Hutter ssqualificato, Arbitro: Hategan, Romania, TV: ore 21 su Sky Sport 1, Sky Sport, 252, e Tv8

Inter-Eintracht Frankfurt : nella probabile formazione nerazzurra c'è anche Keita : Dopo il pareggio in casa dell'Eintracht Frankfurt per 0-0, l'Inter cercherà il pass per gli ottavi di Europa League domani sera a San Siro. nella gara di andata i nerazzurri avevano creato diverse occasioni da goal soprattutto nel primo tempo dimostrando di poter mantenere un buon possesso palla. La squadra milanese dovrà ripartire proprio da quello, come affermato da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Nonostante le numerose assenze ...

Inter-Eintracht - le probabili formazioni : Keita dal 1' minuto : INTER EINTRACHT probabili formazioni – La sfida di domani sera di Europa League tra l’Inter e l’Eintracht Francoforte assume un significato particolare perchè nella squadra tedesca milita uno dei possibili sostituti di Mauro Icardi, nell’eventualità che l’ex capitano nerazzurro facesse le valige. Nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il dopo Maurito figura […] L'articolo Inter-Eintracht, le ...

Inter : Keita Baldé si prende sulle spalle l'attacco nerazzurro : Il presunto patto dello spogliatoio nerazzurro per far dimenticare Mauro Icardi sarebbe ormai ad un passo dall'essere attuato. Dopo oltre due mesi di stop per infortunio, domani nella partita di Europa League contro l'Eintracht Francoforte Luciano spalletti schiererà Keita Baldé. Del resto, come evidenzia la "Gazzetta dello Sport", Lautaro Martinez non potrà essere in campo perché squalificato, e "Maurito" è indisponibile per le note vicende. Di ...