Inter | idea Mourinho in panchina per la sfida contro le leggende del Tottenham

ESCLUSIVA – Milan e Inter lontane da San Siro - clamorosa idea estera : Cina - Francia o Svizzera possibili soluzioni [FOTO] : 1/5 Giuseppe Meazza, Milano (80 mila spettatori) ...

Sala avverte Inter e Milan : 'Serve idea chiara' - : Inter e Milan hanno preso la decisione, in attesa dell'ufficialità, di lasciare San Siro e costruire un nuovo impianto sportivo nella stessa zona. Su questa ipotesi è Intervenuto il sindaco di Milano, ...

Inter - pazza idea Balotelli : Serviranno, però, almeno quattro calciatori cresciuti nel settore giovanile nerazzurro e per questo, secondo il Corriere dello Sport , si pensa anche a calciatori ceduti dall'Inter in passato: tra ...

Inter - c'è il piano Dzeko. Edin accarezza l'idea : In tempi di social è giusto dire così: Dzeko ha messo il like all'Inter. L'ha messo e non è un mistero per nessuno dei protagonisti di questa storia, perché tra lui e la società nerazzurra c'è un po' ...

Icardi fuori dall’Argentina - il Ct Scaloni : “Situazione all’Inter non è l’ideale per noi” : Solo ieri Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo la lunga telenevola andata avanti con l’Inter, ieri l’attaccante ha iniziato il lavoro coi compagni, ma ci vuole chiaramente un po’ di tempo per tornare alla condizione migliore. Proprio per questo il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di non convocarlo per le amichevoli contro Venezuela (questa sera a Madrid) e Marocco (il 26 a Tangeri). Ecco ...

Framing John DeLorean - Alec Baldwin Interpreta lideatore della DMC-12 : Al termine di aprile verrà presentato al Tribeca Film Festival Framing John DeLorean, un docufilm dedicato alla vita del celebre e controverso patron della DeLorean Motor Company, interpretato da Alec Baldwin, candidato allOscar nel 2004 come migliore attore non protagonista per il suo ruolo in The Cooler.Biopic. La pellicola, che verrà distribuita negli Usa a partire dal 7 giugno, è prodotta da Tamir Arden, amico dellimprenditore nella fase ...

Nesli racconta Vengo in pace e lancia un’idea Interessante per la classifica Fimi : Nesli racconta Vengo in pace, il nuovo album di inediti atteso per venerdì 22 marzo, e lancia un'idea interessante per la classifica Fimi degli album più venduti della settimana: dividere lo streaming dalle copie effettivamente vendute tra disco fisico e digitale. La classifica Fimi degli album più venduti della settimana, infatti, si è di recente aperta allo streaming. Non solo le copie fisiche e digitali vendute dagli artisti ma anche gli ...

Inter - l'ultima pazza idea di Marotta : affiancare Dybala a Lautaro : "Lautaro Martinez è l'attaccante forte che ci serve". Parole come macigni, quelle di Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro, dopo la vittoria dell'Inter sul Milan nel derby di domenica sera, non ha risparmiato complimenti nei confronti dell'ex Racing Avellaneda. Convitato di pietra - e non potrebbe essere altrimenti - Mauro Icardi, sempre più distante dal club di Corso Vittorio Emanuele nonostante le rassicurazioni di prammatica della ...

Calciomercato Inter - lo scambio Icardi-Dybala non è fantascienza. E intano spunta l’idea Dzeko… : La situazione Icardi potrebbe movimentare il Calciomercato estivo, con Inter e Juventus che potrebbero mettere in piedi un clamoroso scambio che coinvolgerebbe Dybala. E intanto Dzeko… Il Calciomercato è lontano, mancano ancora alcuni mesi prima di dare il via alle trattative estive che anticipano l’inizio di una nuova stagione. La situazione Icardi però non può che anticipare i tempi, con l’Inter stufa dei continui tira ...

Inter - nuova idea per l'attacco : l'obiettivo sarebbe Lukaku : Il futuro di Mauro Icardi all'Inter sembra essere segnato. Il centravanti argentino continua a lavorare a parte e anche la presenza nel derby di Milano contro il Milan, in programma domenica alle ore 20:30, è a forte rischio. La società sta cercando di ricomporre la frattura creata dal momento in cui gli è stata tolta la fascia di capitano, affidata poi a Samir Handanovic. L'impressione, però, è che si possa arrivare ad una tregua armata in ...

Eventi e iniziative : qualche idea per la Giornata Internazionale della donna : È una figura poco conosciuta, eppure la comasca Teresa Ciceri è stata una vulcanica donna di scienza del Settecento, che ha segnato la storia della città. Verrà ricordata l'8 marzo con una visita ...

Pazza idea Inter - Marotta chiama Allegri in nerazzurro : Massimiliano Allegri all’Inter grazie a Marotta? La notizia bomba che potrebbe dare il via ad un valzer delle panchine davvero particolare Dopo la sconfitta della Juventus contro l’Atletico Madrid, nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, Massimiliano Allegri pare sempre più vicino all’addio ai bianconeri. L’allenatore, qualora fallisse anche quest’anno l’obiettivo Champions, ...

Inter - Mourinho : 'Il club nerazzurro è l'ambiente ideale per lavorare' : Mou sceglie il suo passato anche per il suo futuro. E si candida per la panchina dell'Inter. Il portoghese vuole tornare a lavorare con la società nerazzurra. Josè, con la setione Moratti, 9 anni fa ...

Mourinho : 'Voglio un club ambizioso. Inter - ambiente ideale' : I tifosi dell 'Inter continuano ad amarlo e lui, nonostante siano passati 9 anni dal suo addio con tanto di 'triplete', ha sempre l' Inter nel cuore. In un'Intervista rilasciata al 'The Telegraph' ...