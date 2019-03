Inter | Icardi e Wanda Nara ad una festa con i compagni | pace fatta Il video

Inter - Lautaro inguaia Spalletti : richiama Icardi dopo l'infortunio? : Che grande rottura di scatole la pausa per la Nazionale. Per l' amor del cielo, evviva gli azzurri, ma due settimane di sosta costano orchite a grappoli e, soprattutto, massacri fisici (altrui) non indifferenti. Prendete l' Inter: prima arriva la notizia di De Vrij (per il difensore distrazione all'

Inter - Tronchetti Provera fa il punto sul caso Icardi : “momento difficile” : Inter, Marco Tronchetti Provera ha parlato della querelle che ha visto Mauro Icardi protagonista nell’ultimo mese “Credo al dovere della società e dell’allenatore di mandare in campo i migliori. Icardi è in un momento di difficoltà, ma è un grande campione. Mi aspetto supporto per lui e un’Inter aggressiva“. L’amministratore delegato di Pirelli e grande tifoso dell’Inter, Marco Tronchetti Provera, ...

Inter - Icardi torna in gruppo : patto per la Champions : Inter, Lautaro è fuori: torna Icardi? A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che sottolinea anche come difficilmente Icardi sarà in campo già domenica sera contro la Lazio. ...

Icardi e l’Inter in campo per un unico obiettivo : La Champions League : Mauro Icardi è rientrato ufficialmente nello spogliatoio dell’Inter, l’obiettivo comune della squadra è il piazzamento in Champions LeagueNessun confronto definitivo, nessun faccia a faccia da resa dei conti.Perché in tutta questa storia i giocatori dell’Inter hanno sempre preteso un passo del numero nove inteso come azione di distensione verso il gruppo, ossia presentarsi nello spogliatoio e tornare a condividere obiettivi e ambizioni. ...

Inter-Lazio : torna disponibile Mauro Icardi - due mesi insieme e poi l’addio : Inter-Lazio: torna disponibile Mauro Icardi, l’attaccante argentino è pronto a scendere in campo ancora per due mesi, poi a fine stagione sarà addio.Contro la convocazione di Icardi giocano più fattori.Fra malattie vere o presunte ha trascorso 40 giorni senza allenarsi con la squadra,la condizione non è brillante e ci si chiede quanti minuti abbia nelle gambe.Soprattutto l’interrogativo che aleggia sopra Appiano è quanto sia opportuno ...

Griezmann all’Inter al posto di Icardi? I bookie dicono sì - ma occhio al Barcellona : Calcio: Griezmann vicino all’Inter? Per i bookmakers si può fare, ma il Barcellona è in agguato «L’Inter acquisterà Griezmann quando avrà venduto Icardi». La bomba di mercato l’ha lanciata ieri Diego Forlan, non uno qualsiasi, durante la presentazione dell’International Champions Cup. Leggenda dell’Atletico Madrid ed ex interista, Forlan può essere giudicato una fonte accreditata per parlare del futuro del ...

Inter - Politano : “Champions - Lazio cruciale. Icardi sempre importante” : Intervistato ai microfoni di SportMediaset, Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha parlato della partita di domenica sera contro la Lazio partendo però dalla propria esperienza in Nazionale: “Cosa mi hanno lasciato? Tanto, indossare la maglia azzurra è sempre un onore, essere tra i 25-26 è sempre bello. 90 minuti importanti con il Liechtenstein? Sì, era […] L'articolo Inter, Politano: “Champions, Lazio ...

Inter-Lazio - Keita : 'Se segno non esulto. Icardi? Chi c'è dà sempre tutto' : ... reduce da un lungo stop, di tornare a giocare in Serie A, dopo i 90' in campo contro l'Eintracht in Europa League: "Sono stato fermo per un periodo - ha raccontato in esclusiva a Sky Sport - Adesso ...

Infortunio Lautaro Martinez/ Salta Inter Lazio : distrazione alla coscia - c'è Icardi? : L'Infortunio di Lautaro Martinez crea preoccupazione in casa nerazzurra in vista di Inter Lazio, vista anche la situazione legata a Mauro Icardi.

Inter - Politano : 'Con Icardi è tutto tranquillo' : L'attaccante dell'Inter Matteo Politano commenta così, ai microfoni di SportMediaset, il rientro in gruppo dell'ex capitano Mauro Icardi: 'Icardi per noi è un giocatore importante, lo ha dimostrato ...

Inter : Politano - con Icardi tutto ok : MILANO, 28 MAR - ''Icardi per noi è un giocatore importante, lo ha dimostrato spesso. Scenderà in campo come ha fatto sempre, è tutto tranquillo''. L'attaccante dell'Inter Matteo Politano commenta ...

Inter - Lautaro fuori 15 giorni : Icardi-Keita - ballottaggio in attacco : Un'altra grana per l'Inter. Lautaro Martinez deve fermarsi per una distrazione al retto femorale della coscia destra e, come confermato dal dottor Volpi, starà ai box 15 giorni. Non un danno da poco ...

Inter - Lautaro Martinez out per la gara con la Lazio : Icardi si scalda : Allarme in casa Inter: dopo Stefan De Vrij, si è fermato anche Lautaro Martinez, che salterà la gara di domenica con la Lazio per una distrazione muscolare e rischia di rimanere fuori anche con Genoa ...

Inter : si ferma Lautaro - Icardi pronto : ANSA, - MILANO, 28 MAR - Allarme in casa Inter: dopo Stefan De Vrij, si è fermato anche Lautaro Martinez, che salterà la gara di domenica con la Lazio per una distrazione muscolare e rischia di ...