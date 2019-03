Inquinamento | l’Italia è il primo paese al mondo a ottenere una certificazione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Foreste a cinque stelle, come gli alberghi di lusso. Ma non per il comfort e la bontà dei servizi, bensì per le modalità di gestione e per l’elevato grado di beneficio che apportano all’ambiente. Non tutti i boschi sono uguali. Ci sono quelli meglio conservati, quelli più o meno fitti, o quelli – più di altri – in grado di combattere l’, facendo il proprio compito di “polmoni verdi” e di sentinelle contro i cambiamenti climatici. Una piccola speranza per il pianeta terra viene dall’Italia, con i primi mille ettari di foreste alche hanno ottenuto lainternazionale per i servizi naturali del Forest Stewardship Council (Fsc), un’organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. Oltre 600 ettari si trovano in Veneto, ...

blueplanetheart : In Italia l’inquinamento atmosferico è in calo, ma provoca ancora 84.300 morti l’anno Ispra: “Nel quadro europeo,… - louisfornellist : L’#Ilva continua ad avvelenare #Taranto, ma il “#governo del cambiamento” se ne frega - Paolotwett3 : @SkyTG24 Di maio ritorna in Italia riconosci l'ignoranza italiana.... Per favore Battiti sull'inquinamento... Rista… -