Incendi boschivi | vasto rogo nella notte nell’Ascolano | evacuazioni

Incendi boschivi in Veneto - Assessore Bottacin : “dichiarato stato di grave pericolosità” : “Viste le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali – afferma Gianpaolo Bottacin, Assessore regionale all’ambiente e alla Protezione Civile del Veneto – è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli Incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Questo ad integrazione di quanto già dichiarato in data 1 marzo 2019“. “Fino alla ...

Lombardia - Incendi boschivi : codice rosso su Valchiavenna - Alpi Centrali - Lario - Verbano - Brembo e Alto Serio : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 12 di oggi, martedì 26 marzo, e fino al prossimo aggiornamento, su Valchiavenna (So), Alpi Centrali (So), Verbano (Va) e Lario (Co-Lc), Brembo (Bg) e Alto Serio-Scalve (Bg) e di criticità moderata (codice arancione)sull’Alta Valtellina (So) e Valcamonica (Bs). Rimane la criticità ...

Veneto : assessore Bottacin - 'dichiarato lo stato di grave pericolosità per Incendi boschivi' : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - “Viste le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali - spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all’ambiente e alla Protezione Civile del Veneto - è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a r

Maltempo Veneto : “Allerta pericolosità per gli Incendi boschivi” : “Viste le contingenti condizionimeteo-climatiche e vegetazionali – spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all’ambiente e alla Protezione Civile – è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Questo ad integrazione di quanto già dichiarato in data 1 marzo 2019″. “Fino alla comunicazione di revoca ...

Giornata Mondiale delle Foreste : gli Incendi boschivi un fenomeno ancora preoccupante - in aumento i casi annuali di eventi catastrofici : Un segnale positivo quello che proviene dal primo rapporto nazionale sullo stato delle Foreste e del settore forestale realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari: le Foreste italiane risultano in costante crescita a discapito delle superfici agricole. I boschi che in Italia ricoprono il 36,4% della superficie nazionale con 10,9 milioni di ettari hanno subito un aumento del 72,6% dal 1936 al 2015, e del 4,9% dal 2005 al 2015: è ...

Incendi boschivi nel Torinese : evacuate case a Givoletto : A causa di Incendi boschivi che da 2 giorni interessano l’area, i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale alcune abitazioni a Givoletto, nel Torinese. Nello stesso comune di Givoletto, a Cafasse e Corio operano due Unità di Comando avanzato con due funzionari, numerose Squadre di Vigili del Fuoco e Volontari Aib. L'articolo Incendi boschivi nel Torinese: evacuate case a Givoletto sembra essere il primo su Meteo Web.

Cinque Incendi boschivi in Oltrepo Pavese : si sospetta il dolo : Brallo di Pregola, 3 febbraio 2019 - Cinque incendi boschivi sono divampati in Oltrepo Pavese a partire dalle 7 circa di stamani. Sono stati intaccati boschi in località Tre passi a Menconico, Casa ...