In Vaticano arriva la riforma anti-pedofilia di Papa Francesco

(Di venerdì 29 marzo 2019)(foto: Franco Origlia/Getty Images) Diciassette anni dopo Spotlight, la prima inchiesta sullanella Chiesa cattolica, ilrafforza le misure per arginare la piaga che ha allontanato milioni di fedeli in tutto il mondo.ha promulgato una legge e due documenti con le linee guida per punire con più forza coloro che commettono abusi a danno dei minori e delle persone vulnerabili nella Città del. Le novità più importsono due: l’obbligo di denuncia penale, imposto a tutti i pubblici ufficiali che vengano a conoscenza di presunti abusi, e il licenziamento dei colpevoli. Inoltre, d’ora in poi, i reati verranno perseguiti d’ufficio, indipendentemente cioè dalla volontà della vittima, e anche nel caso in cui non sporga querela.“La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio ...

