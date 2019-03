Il vegetariano film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il è uno dei al da giovedì 28 marzo 2019. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostra e qualche sul.

Il al: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2019 REGIA: Roberto San Pietro: Sukhpal Singh, Marta Tananyan DURATA: 109 Minuti

Il al: trama Krishna, giovane immigrato indiano, vive nella campagna emiliana e lavora come mungitore di mucche. Lo stretto contatto con gli animali e la terra riporta spesso la sua mente agli anni dell'infanzia in India, caratterizzata da un clima familiare di grande rispetto per la natura. Quando una mucca improduttiva sembra destinata al macello, Krishna è costretto a fare una difficile scelta: accettare la cultura in cui ormai vive o seguire la sua coscienza?

