Il simbolo c’è | l’intesa con Mdp quasi

(Di venerdì 29 marzo 2019) Oggi Nicola Zingaretti ha avuto non pochi motivi per essere di buon umore. Il suo Partito democratico sta piano piano riconquistando un ruolo centrale in Italia e in Europa, in vista delle elezioni del 26 maggio. Lo ha certificato stamattina l'arrivo del sondaggio mensile commissionato dal Parlamento di Strasburgo, con un 20,6% assegnato ai dem (+3,7 rispetto a febbraio), che li proietta non solo a un'incollatura dal M5S in Italia, ma anche a parità di seggi (18) con la Spd tedesca e in grado di competere con i socialisti spagnoli (attualmente quotati a 19) per mantenere lo scettro di prima delegazione all'interno del gruppo dei S&D anche nella prossima legislatura. Certo, rimarrebbero comunque ben lontani dai 31 eurodeputati uscenti, ma in tempi di magra come questi ogni segnale positivo è ben accetto.C'è da considerare inoltre che in quel 20,6% non sono ...

