Il Segreto Anticipazioni 29 marzo 2019 | Fernando celebra la memoria di Francisca

Il Segreto - anticipazioni : SAUL punterà una pistola contro… : A Il Segreto, i contrasti tra Severo Santacruz (Chico Garcia) ed Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz) per la gestione delle terre di Las Lagunas coinvolgeranno presto anche Julieta Uriarte (Claudia Galan) e SAUL Ortega (Ruben Bernal). Questi ultimi saranno protagonisti, in particolar modo, di un momento drammatico… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando gli abitanti di Las Lagunas, in pessime condizioni di salute a causa dei ...

Anticipazioni - Il Segreto : Dolores vorrebbe chiamare la nipote Urraca : Nuovo spazio con le notizie su Il Segreto, l'avvincente soap opera scritta da Aurora Guerra che intrattiene da molti anni gli italiani. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda tra qualche settimana, si soffermano su Dolores, la pettegola più simpatica di Puente Viejo. La donna, infatti, vorrà 'mettere becco' sulla scelta del nome della nipotina avuta da suo figlio Hipolito e da Gracia. Il Segreto: Dolores diventa nonna I ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1915 de Il SEGRETO di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019: Fernando fa inviare a Carmelo una notevole somma di denaro in donazione affinché vengano istituite delle borse di studio in memoria di Donna Francisca… Amancio fa ad Elsa una rivelazione molto importante… Il padre di Elsa dice di sapere che le prove del complotto tra Antolina e Jesus si trovano in una tracolla. L’oggetto, però, non è stato trovato ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : tre nuovi personaggi nelle trame della Soap : Marchena, Lola e María Elena Casado de Brey sono i tre nuovi protagonisti de Il Segreto. Scopriamo chi sono e come si inseriranno nelle vicende di Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni 29 marzo 2019 : Fernando onora la memoria di Francisca : Fernando consegna a Carmelo un'ingente somma di denaro per istituire delle borse di studio in onore e ricordo di Donna Francisca.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : arriva LOLA - ma non vi ricorda PEPA? : Tre nuovi ingressi “sconvolgeranno” le puntate spagnole de Il Segreto: oltre all’uscita di scena di Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan), i telespettatori iberici assisteranno alla nascita di alcune storyline che porteranno all’entrata in scena delle new entry. Scopriamo di chi si tratta… anticipazioni spagnole IL Segreto: LUCIA MARGÒ interpreta LOLA. Somiglia tanto a PEPA… In base alla ...

Il Segreto Anticipazioni 28 marzo 2019 : Julieta e Saul hanno sospetti su Raimundo : I comportamenti di Raimundo durante il funerale di Francisca, destano dei sospetti in Julieta e Saul. Cosa nasconde l'Ulloa?

Il Segreto - anticipazioni italiane fino al 6 aprile : Elsa se ne va promettendo vendetta : Continua l'appuntamento con Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30, la domenica alle 16.20 su Canale 5 e ogni martedì in prima serata su Rete 4. La soap opera spagnola, trasmessa in Italia dal giugno 2013, continua ad essere seguita dagli italiani anche dopo 10 stagioni e quasi 2000 puntate. Vediamo quali eventi caratterizzeranno le puntate dal 31 marzo al 6 aprile. La prossima settimana Elsa troverà le lettere scritte da Antolina ...

Il Segreto - anticipazioni : Isaac scopre che Elsa è stata ricoverata in una clinica : La famosa soap opera spagnola Il Segreto 'regala' tante anticipazioni interessanti. Una delle novità delle imminenti puntate interesserà Isaac Guerrero, interpretato da Ibrahim Al Shami, che scoprirà tutta la verità su Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco. Nel corso delle prossime puntate della soap, il dottor Zabaleta visiterà Elsa e dichiarerà (sbagliando) che la donna non è stata avvelenata. Antolina, che in realtà è colpevole per ...

Anticipazioni Il Segreto - 31 marzo-6 aprile : una misteriosa sparizione : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Antolina uccide Amancio Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4: i colpi di scena si susseguono. Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana? La reazione di Raimundo alla morte di Francisca preoccupa Julieta e Saul. I due sono convinti che Ulloa stia nascondendo qualcosa ma sono costretti a ricredersi quando vedono il cadavere della donna. Isaac ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Francisca è viva - arrivano Marchena - Lola e María Elena : Nelle ultime puntate italiane de Il Segreto i telespettatori hanno assistito alla morte di Donna Francisca. Gonzalo Castro l'ha uccisa, vendicandosi dell'incendio che la stessa Montenegro aveva ordinato di appiccare a Cuba e che purtroppo ha causato la morte dei piccoli Beltran ed Esperanza. Ma come i fan del programma hanno sospettato fin dall'inizio, questa vicenda è destinata a creare qualche sorpresa e in futuro si apprenderà che la ricca di ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina insinua che Elsa ha ucciso la madre : Lo sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” è sempre caratterizzato da colpi di scena. Tra qualche mese, i telespettatori italiani apprenderanno qualcosa di sconvolgente sul conto di Elsa Laguna. Tutto avrà inizio quando Antolina, non essendo ancora riuscita a uccidere la rivale, metterà al corrente il marito Isaac Guerrero di un suo Segreto. Il carpentiere apprenderà dalla moglie che la sua ex fidanzata, prima di conoscerlo, venne internata ...

Il Segreto - anticipazioni : ISAAC - sconvolto - scopre tutta la verità su ELSA! : I sospetti che Antolina (Mara Lima) getterà sul conto di Elsa Laguna (Alejandra Meco) creeranno un po’ di confusione in ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. E tutto ciò, ovviamente, darà uno scossone all’intera storyline… Le anticipazioni segnalano che Antolina, nel momento in cui il dottor Zabaleta (Miguel Mota) escluderà che lei abbia avvelenato Elsa (cosa che invece è vera), userà ...

