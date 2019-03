Il re delle Olimpiadi torno a Napoli | ' Vi svelo il mio show per le Universiadi'

Il sindaco di MIlano Sala rassicura il Cio su San Siro : “La cerimonia delle Olimpiadi Invernali 2026 sarà nella nuova struttura” : Una nuova storia potrebbe essere scritta a MIlano, riguardo lo stadio San Siro. Come emerso negli ultimi giorni, Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre. Una decisione che non riscontra da parte dell’ex n.1 nerazzurro Massimo Moratti il consenso: “Mi spiace davvero che si stia pensando di abbattere San Siro, per una doppia ragione: la prima ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - si entra nel vivo delle qualificazioni. I prossimi appuntamenti con l’Italia e le chance degli azzurri : Manca poco più di un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e siamo ormai entrati nel pieno delle qualificazioni per l’appuntamento più importante del quadriennio, gli atleti inseguono il sogno a cinque cerchi e sono pronti ad affrontare le durissime selezioni che metteranno in palio i pass per il Sol Levante. Qualificarsi ai Giochi è diventato sempre più complicato, i criteri di ammissione sono sempre più stringenti e bisognerà davvero dare il ...

Debate : al via la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali : Ufficiale la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate. I migliori Debaters delle scuole italiane avranno il privilegio di sfidarsi in ben quattro giornate. Al termine dei 57 dibattiti in programma, sarà proclamata la squadra vincitrice dell’evento. Tali Olimpiadi rappresentano un importante interesse verso questa disciplina e rappresenta il culmine di un biennio di preparazione che ha coinvolto più di 1300 studenti, 350 ...

La macchina delle Olimpiadi invernali di Pechino scalda i motori : Nel 2022 i giochi si svolgeranno in tre località cinesi, compresa la capitale. Secondo le autorità, sarà un giro d’affari creato da 300 milioni di potenziali sciatori. Leggi

La breakdance potrebbe essere uno sport delle Olimpiadi 2024 : Gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno proposto la breakdance come nuovo sport del programma dei olimpico. La disciplina è una delle novità proposte insieme al surf, all'arrampicata e allo skateboard. Queste nuove proposte devono essere approvate in via definitiva dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che ha tempo fino a dicembre 2020 per prendere una decisione definitiva.Un portavoce del CIO ha dichiarato alla ...

Baseball - come cambierà la durata delle partite nei prossimi anni : in campo internazionale progressiva discesa a 7 inning tranne Olimpiadi e Premier 12 : Sono state ratificate da poco, dalla WBSC delle novità in relazione alle manifestazioni internazionali di Baseball, con particolare riferimento agli aspetti legati alle classifiche avulse e alla durata degli incontri. In particolare, già dai tornei mondiali giovanili di vario genere del 2019, verrà modificata l’applicazione del Team Quality Balance (TQB): se è vero che il calcolo rimane lo stesso (rapporto tra punti segnati e riprese ...

Nuoto nel dramma - atleta simbolo delle prossime olimpiadi ha la leucemia. Ma lei : 'Posso batterla' : Mondo del Nuoto sconvolto, Rikako Ikee sulla leucemia: 'Posso batterla' Una simile notizia avrebbe fatto crollare il mondo addosso a chiunque, ma la nuotatrice non vuole rinunciare a combattere prima ...

Il tesoro delle Olimpiadi : ogni giorno a Milano oltre 40 mila visitatori : A riferirlo in commissione consiliare è stata ieri l'assessore allo Sport, Roberta Guaineri: «Per l'organizzazione e la gestione della sicurezza della manifestazione olimpica - ha rivelato - il ...

Le medaglie delle Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno prodotte solo con materiale riciclato : Gli organizzatori delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 hanno detto che riusciranno a produrre tutte le medaglie d’oro, di argento e di bronzo con materiale recuperato da vecchi smartphone e altri oggetti elettronici. Il progetto era stato annunciato