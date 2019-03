Il quarto matrimonio lampo di Nicolas Cage | chiede l’annullamento dopo quattro giorni

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)Che avesse intenzione di sposarsi di nuovo lo sapevamo già. Ma a quanto paresi era subito spinto oltre:aver chiesto una nuova licenzia matrimoniale, la fidanzata Erika Koike, make-up artist, l’ha sposata davvero, celebrando il suo. Ma «il per sempre» sembra ancora molto, molto lontano per il divo 55enne.taglia adesso un nuovo record nella storia dei matrimonidi Hollywood: l’attore avrebbe, infatti, già chiesto l’annullamento, solola cerimonia nuziale a Las Vegas. Secondo i verbali ottenuti da People, la richiesta di annullamento l’avrebbe presentata mercoledì,ildi sabato scorso. Sconosciuti i motivi. La storia con la giovane make-up artist non era mai finita sotto i riflettori. I due, prima di decidere ...

