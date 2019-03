Il Qe fa ricca la Banca d' Italia e lo stato

ilfoglio

(Di venerdì 29 marzo 2019) Milano.d'fa ricco lono che raddoppia l'introito annuale che gli proviene dall'istituto centrale. Per il 2018, infatti, l'entrata per le casse pubbliche sarà pari a 5,7 miliardi rispetto a 2,3 miliardi ricevuti nel 2017. E' quanto annunciato stamattina dal governatore di Ba

federigodeglia : @renderman81 Forse vuole un amore con tanti zero in banca e sentirsi ricca e italiana ???????????? - jarabitza : @ImolaOggi NO MAI E POI MAI L'ORO È ITALIANO E DEVE TORNARE TUTTO IN ITALIA . LA BANCA EUROPEA SI FA RICCA CON L'ORO DEI PAESI INERENTI. - marcuspascal1 : @icebergfinanza @sole24ore Deuchts bank, forse l'unica banca al mondo che applica gli interessi negativi della bce… -