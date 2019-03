Il primo album di Billie Eilish | per l' ipnotica 17enne è già record

lapresse

(Di venerdì 29 marzo 2019) Quando ci addormentiamo, dove andiamo? E' l'inquietante domanda che si fae che dà il titolo al suodi debutto: ' When we all fall asleep, where do we go? '. Nata a Los Angeles, 17 ...

TizianoFerro : LE COSE CHE NON DICI Qual è il vostro pezzo preferito del mio primo disco? What’s your fave song from my first albu… - raigeofficial : #CiaoCiao è il primo singolo del nuovo album! Fuori ovunque da martedì 29/03 Presave #Spotify:… - AllMusicItalia : Nuove classifiche di vendita FIMI album, singoli e vinili. Rkomi debutta primo ma non solo, riporta tutti i suoi p… -