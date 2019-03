Il ' ponte della pace' in memoria di Spinelli che ' voleva unire i popoli europei'

Emergenza Siccità : il lago di pontechianale si è seccato e dai fondali emergono i ruderi della “borgata fantasma” [GALLERY] : L’Emergenza Siccità al centro/nord non ha risparmiato neppure il Cuneese ma ha regalato uno spettacolo davvero suggestivo. Un paio di volte ogni 50 anni, il livello dell’acqua del lago di Pontechianale si abbassa tanto da consentire di rivelare i ruderi della borgata Chiesa, sommersa dalle acque dell’invaso al momento della sua costruzione. Per far conoscere la “borgata fantasma“, la pro loco di Pontechianale ...

Parma 360 Festival della Creatività : da ponte Nord al museo cinese nel segno di Leonardo : Prende il via sotto il segno di Leonardo, nell'anno che ne ricorda i 500 anni dalla scomparsa, la quarta edizione di Parma 360 Festival della Creatività contemporanea, evento dedicato alle espressioni ...

Genova - ponte Morandi : iniziata la discesa della 5ª parte dell’impalcato : E’ in corso la discesa della 5ª parte di impalcato del moncone ovest di Ponte Morandi, a Genova: lo ha reso noto la struttura commissariale. Si tratta della parte di carreggiata compresa tra la 3ª e 4ª pila. Se tutto procederà come da programma, in serata arriverà a terra. La discesa di questa parte del viadotto era prevista lunedì scorso, ma le forti raffiche di vento hanno impedito di procedere. L'articolo Genova, Ponte Morandi: iniziata ...

Innovation Week : un ponte sulla Via della Seta della conoscenza : Il baricentro dell'economia della conoscenza vira decisamente verso Est. La Cina ha già vinto , se ora è chiaro non lo era nel 2010, un'epoca ormai, quando l'Italia ha avviato con la Cina la più ...

AmA GENOVA - i campioni del pattinaggio su ghiaccio in ricordo della tragedia di ponte Morandi : ...che stanno dando il loro contributo e i grandi atleti che si esibiranno in questa manifestazione dall'altissimo valore tecnico e di solidarietà " ha dichiarato il consigliere delegato allo sport ...

Papa Francesco - i soci della Mobitaly di Camerano all'udienza del pontefice : Loreto, Ancona,, 17 marzo 2019 - «Esempi di cooperazione come il vostro sono un modello per tante realtà. Non lasciate indietro nessuno, come una squadra che si rispetti devono giocare anche coloro ...

Morandi - Conte taglia torta a forma di ponte a inaugurazione dello stabilimento Fincantieri. “Era solo logo della società” : Una torta a forma di ponte. È quella che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è trovato a tagliare lunedì, quando, in visita allo stabilimento Fincantieri di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, ha inaugurato lo stabilimento dove verranno realizzate le lamiere destinate al nuovo viadotto di Genova, crollato il 14 agosto 2018 causando 43 morti. Lo scatto realizzato durante la visita non è passato inosservato all’opposizione ...

Giuseppe Conte e la foto della torta col ponte di Genova. Luca Bizzarri : "Come strac***o gli viene in mente?" : "Nel mondo che vorrei, si rifarebbe un ponte, in silenzio, e basta. Qui a qualcuno viene in mente di fare una torta e non c'è uno che pensi che lì sotto ci sono 43 vittime. Nessuno che dica 'Ma come strac***o vi è venuto in mente?' Non c'è nessuno". Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo, genovese, con

Con il ponte Morandi rinasce anche la storia della Cordioli : Quella di Fincantieri Infrastructure, lo stabilimento inaugurato oggi a Valeggio sul Mincio dal premier Conte e dal ministro Toninelli , è la storia di un'importante ripartenza. Qui prima c'era la ...

Nuovo ponte di Genova - taglio della prima lamiera : "Del ponte si parla in tutto il mondo, ormai è una delle questioni più importanti. Ce la metteremo tutta, caro presidente, non solo per farlo nei tempi previsti ma anche per anticipare. Già oggi ...

