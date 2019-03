Il Parlamento britannico ha respinto nuovamente l’accordo su Brexit

Il Parlamento britannico boccia l'accordo sulla Brexit : L'ennesimo "no", quello che pesa di più. Il parlamento britannico ha bocciato l'accordo sulla Brexit: in 344 hanno detto "no" all'intesa negoziata con Bruxelles. Solo 286 i "Sì" Non sono bastate le parole di Theresa May a convincere i Comuni: "Questa è l'ultima opportunità. Votando per l'accordo di uscita possiamo mandare un messaggio al popolo e alla Ue: la Gran Bretagna tiene fede alle sue parole". È stato un ...

Il Parlamento britannico ha bocciato nuovamente l’accordo su Brexit : Per la terza volta, anche se questa volta votava soltanto sulla prima parte: ora il governo ha tempo fino al 12 aprile per dire cosa intende fare

Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non rimettere ai voti l’accordo su Brexit al Parlamento britannico : In una lettera aperta ai parlamentari britannici resa pubblica ieri sera, la prima ministra Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non mettere ai voti per la terza volta l’accordo su Brexit negoziato dal suo governo con l’Unione Europea. L’accordo

L’accordo su Brexit non può essere sottoposto a un terzo voto a meno che venga modificato - dice il presidente del Parlamento britannico : Nel corso di una seduta della Camera britannica tenuta oggi pomeriggio, il presidente del Parlamento britannico John Bercow ha detto che il governo non può sottoporre al Parlamento lo stesso accordo su Brexit che è già stato bocciato lo scorso 12

Il Parlamento britannico appoggia il posticipo della Brexit al 30 giugno - : Oggi i membri della Camera dei Comuni hanno appoggiato la proposta del primo ministro Theresa May di posticipare la scadenza della Brexit dal 29 marzo al 30 giugno 2019. A favore della proposta della ...

Brexit - il Parlamento britannico dice no a un secondo referendum : Non c'è maggioranza alla Camera dei Comuni britannica per un secondo referendum sulla Brexit. L'emendamento trasversale che lo proponeva ha avuto appena 85 voti a favore e 334 contrari. Ha pesato l'astensione del Labour. Il progetto era stato presentato dalla ex Tory poi confluita nel Gruppo Indipendente, Sarah Wollaston. Nel testo si proponeva di estendere l'articolo 50 del trattato di Lisbona (rinviando, così, la data di uscita ...

Brexit. Il Parlamento britannico vota contro il no deal : Ansa, . Il Regno Unito lascerà l'Unione Europea, ma con un accordo. Via libera della Camera dei Comuni britannica al primo emendamento messo ai voti in vista della mozione di stasera contro l'ipotesi ...

Brexit - il Parlamento britannico rigetta di nuovo ipotesi 'no deal' : È caos nel Parlamento a Westminster. La Camera dei Comuni ha approvato la mozione del governo sulla Brexit, che però era stata emendata e che esclude anch'essa un'uscita del Regno Unito senza accordo. ...

Il Parlamento britannico ha respinto il “no deal” : I deputati hanno approvato un emendamento che respinge l'ipotesi di uscire dall'Unione Europea senza accordo, una possibilità che però rimane ancora sul tavolo: domani si voterà per chiedere una proroga di Brexit

Brexit - il Parlamento britannico dice no a un’uscita senza accordo con l’Ue : La Camera dei Comuni ha approvato con 312 voti contro 308 l'emendamento che esclude a priori, anche in futuro, un “no deal” sulla Brexit, ovvero a un'uscita dall'Unione europea il 29 marzo senza un accordo. A questo punto la palla passa alla terza e ultima votazione del 14 marzo: la richiesta o meno di un rinvio della Brexit oltre la scadenza originaria del 29 marzo 2019...

Il Parlamento britannico ha bocciato - di nuovo - l'accordo su Brexit : Questa sera i parlamentari si riuniscono di nuovo per decidere se uscire dall'Unione europea senza accordo. Westminster si prepara già al no deal

Brexit - nuova sconfitta per May : il Parlamento britannico boccia l'accordo - ora no-deal o proroga : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. l'accordo, ha ...