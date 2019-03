Il parlamento britannico boccia l' accordo sulla Brexit

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) L'ennesimo "no", quello che pesa di più. Ilhato l': in 344 hanno detto "no" all'intesa negoziata con Bruxelles. Solo 286 i "Sì" Non sono bastate le parole di Theresa May a convincere i Comuni: "Questa è l'ultima opportunità. Votando per l'di uscita possiamo mandare un messaggio al popolo e alla Ue: la Gran Bretagna tiene fede alle sue parole". È stato un appello accorato quello di Theresa May alla Camera dei Comuni. La premier ha continuato fino alla fine a difendere strenuamente l'intesa negoziata con Bruxelles: "Chiunque voglia uscire dall'Ue in maniera ordinata deve votare a favore di questo, altrimenti c'è il rischio che il percorso divada distrutto. La mozione di oggi è l'ultima opportunità per garantire l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue", ha detto la ...

