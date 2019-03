Il papà di Teresa Langella | Andrea innamorato? Inizio a crederci

Andrea Dal Corso ha scritto una lettera al papà di Teresa per motivare il suo no in villa : A Uomini e Donne hanno annunciato di aver ripreso a frequentarsi, con Andrea Dal Corso che si è anche detto innamorato di Teresa Langella. Dunque, in questa fase, sembra proprio che la relazione tra i due ex protagonisti del dating-show di Canale 5 stia gradualmente decollando. A dimostrazione della concretezza di questo feeling c'è anche una lettera scritta dal modello veneziano e indirizzata al padre dell'ex tronista, nella quale gli ha ...